Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play

7:54:239/17/2021Фото: Pixabay
0

Приложение попало под запрет, так как сообщество Навального признано в России НКО-иноагентом.

Сегодня приложение уже нельзя найти нигде

17 сентября компании Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-платформ. Оно больше недоступно ни в AppStore, ни в Google Play.

Напомним, 20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Отметим, что 16 сентября представители компаний были приглашены в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение "Навальный" не было удалено. Эксперт отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. И вот 17 сентября приложение исчезло.

Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Девушки с идеальным телом на фото
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Скорбная весть: не стало Владимира Сиротинского
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Нападения на отдел полиции: МВД сделало заявдение
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
россиязапретудалениеприложение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скачивали ли вы данное приложение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Украина пригрозила Европе: это касается газа
Впервые за 10 лет Киселев пропустит «Вести недели»
Какой сюрприз подготовил Сбербанк пенсионерам
Стильные красавицы 50-х годов

Последние новости

Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play
7:54:23 9/17/2021
Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play
Россиянин погиб после нападения на котенка: Сосед психанул
7:06:44 9/17/2021
Россиянин погиб после нападения на котенка: Сосед психанул
Насколько эффективна вакцина «Спутник V»: Новое заявление ученых
6:43:03 9/17/2021
Насколько эффективна вакцина «Спутник V»: Новое заявление ученых
БердскПрокуратура Бердска готова к приему сообщений о нарушениях на выборах
6:33:28 9/17/2021
Прокуратура Бердска готова к приему сообщений о нарушениях на выборах
Бердск«Бюллетени в щель не лезут»: В Бердске начались выборы депутатов Госдумы и местного горсовета 17-19 сентября
6:19:54 9/17/2021
«Бюллетени в щель не лезут»: В Бердске начались выборы депутатов Госдумы и местного горсовета 17-19 сентября
Когда будут отдыхать россияне в 2022 году: рассказываем о каникулах в январе и мае
6:05:19 9/17/2021
Когда будут отдыхать россияне в 2022 году: рассказываем о каникулах в январе и мае
Главные запреты в день Михайлова чуда 19 сентября: Почему строго запрещено работать?
6:00:12 9/17/2021
Главные запреты в день Михайлова чуда 19 сентября: Почему строго запрещено работать?
В жилом доме Кемерово обрушился потолок в квартире. Подробности ЧП
5:52:14 9/17/2021
В жилом доме Кемерово обрушился потолок в квартире. Подробности ЧП
Под Искитимом и в Кузбассе произошла серия из пяти мощных землетрясений
5:17:13 9/17/2021
Под Искитимом и в Кузбассе произошла серия из пяти мощных землетрясений
В Колывани перед выборами-2021 подожгли дом лидера коммунистов. Смотрите видео
5:06:21 9/17/2021
В Колывани перед выборами-2021 подожгли дом лидера коммунистов. Смотрите видео