Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play

17 сентября компании Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-платформ. Оно больше недоступно ни в AppStore, ни в Google Play.
Напомним, 20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).
Отметим, что 16 сентября представители компаний были приглашены в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение "Навальный" не было удалено. Эксперт отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. И вот 17 сентября приложение исчезло.