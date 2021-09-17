В подкупе избирателей новыми скамейками в Бердске заподозрила кандидата от «Единой России» член УИК: Первая жалоба на выборах

Член участковой избирательной комиссии №1330 в Бердске с правом совещательного голоса Анастасия Душина утром 17 сентября зафиксировала нарушение в ходе выборов депутатов горсовета. Об этом она уведомила председателя УИК, а та, в свою очередь, сообщила в полицию.
Анастасия представляет кандидата в депутаты по округу №3 коммуниста Камиля Джафарова. И ей стало известно от избирателей, что кандидат от «Единой России» Дмитрий Князев утром в пятницу, в первый день голосования, устанавливает скамейки у дома №37 на ул. Попова. Член УИК посчитала это подкупом избирателей и просит проверить факт нарушения, которое подпадает под статью.
- Новые лавочки. Красим сами. Помощь оказал кандидат в депутаты по нашему округу... Привез земли на два дома. Оказывает содействие... - написали в группе «Наш дом Попова, 37», приложив фото скамеек.
Как отметила Душина в своей жалобе, Князев делает это на собственные деньги, а взамен «заставляет председателя ТСЖ агитировать в день голосования, когда это запрещено законом». Член УИК расценивает происходящее как подкуп избирателей, что влечет за собой административную ответственность по ст. 5.16 КоАП.
Поскольку рассмотрение жалобы о происходящем на избирательном округе — за пределами помещения для голосования - не входит в обязанности участковой избирательной комиссии, заявление переадресовали на имя начальника отдела МВД по Бердску Игоря Иуса.
Глава горизбиркома Наталья Фокина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что руководитель УИК поступил совершенно правильно. По ее словам, эта пока единственная жалоба кандидатов на нарушения в ходе начавшегося 17 сентября голосования.
- УИК занимается рассмотрением жалоб о том, что делается непосредственно на участке, где идет голосование, связанных с голосованием, а не с предвыборной агитацией. Поэтому УИК все правильно сделал — направил жалобу в ОВД, чтобы там приняли меры, разобрались, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Фокина.
Она сообщила, что выборы в Бердске проходят в «рабочем режиме», как всегда. Каждый из кандидатов на местных выборах бдит на своих округах, наблюдает, старается уличить соперника, предъявить претензии.
Напомним, еще накануне голосования предвыборную кампанию в Бердске назвали грязной. Не обошлось без скандала: были обнародованы два списка «нужных» кандидатов, которые должны победить на выборах. Последним заинтересовалась депутат Госдумы Вера Ганзя. Она обратилась к начальнику главка МВД по Новосибирской области генералу Кулькову с просьбой разобраться. Парламентарий предполагает, что на выборах в Бердске готовятся фальсификации и массовые подвозы избирателей для голосования.