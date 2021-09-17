Кто убил семью с детьми и взорвал полицию в Воронежской области: Новые подробности нападения

17 сентября телеграм-канал BAZA рассказал, что перед атакой на отдел полиции подозреваемы Виктор Мирской заминировал свой дом. Предположительно, он установил взрывчатку и в другой квартире.
Как отмечает источник, мужчина долго жил в Россоши со своей семьёй, но год назад переехал в село Волчанское, чтобы ухаживать за больной матерью. В июне женщины не стало, но Мирской остался жить за городом: он занимался домом, землёй, скотом. Ранее мужчина уже конфликтовал с соседями из-за хозяйства: его коровы съели соседскую капусту, те заявили в полицию и Мирскому пришлось платить штраф.
Вечером 16 сентября следователи вышли на след подозреваемого и узнали, где он живёт. Но мужчина подготовился и к этому. Он заминировал свой дом. Полиции пришлось перекрывать часть села. Более того, есть предположения, что Мирской также заминировал и квартиру в посёлке Каменка, где живёт его сестра. Информация проверяется полицией.
На данный момент, Виктор Мирской скрывается на «Ниве» с номерами т860хв36. Ориентировку с таким номером разослали по всем нарядам, в том числе и по московским.
Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал о жутком нападении на отделение полиции. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября, жительница Белгородской области Ирина (имя изменено - прим. редакции) предположила, куда мог направится мужчина после подрыва полицейского отдела, ведь в школе попросили забрать детей раньше.