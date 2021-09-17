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В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков 17 сентября

8:24:579/17/2021Фото: Pixabay
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Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Первые заморозки пройдут по области столицы

Гидрометцентр прогнозировал на 17 сентября оранжевый уровень погодной опасности в Московской области. По данным ведомства, в Центральном федеральном округе заморозки также ожидаются в Белгородской, Калужской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях. В этих регионах действуют оранжевый и желтый уровни погодной опасности. Такой уровень показывает, что в области столбик термометров может упасть до -4. Также возможны сильные осадки. В то же время в Москве действует зеленый уровень.

Оранжевый — предпоследний уровень погодной опасности на сайте Гидрометцентра. Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, сообщает ведомство.

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