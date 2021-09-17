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В Новосибирской области еще 11 человек скончались от COVID-19

8:33:469/17/2021Фото: Pixabay
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Статистика коронавируса не уменьшается.

Статистика коронавируса в Новосибирской области
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На 17 сентября в регионе зарегистрировано 61 364 случая ковида (+166 за сутки), в том числе у 4 873 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также 49 311 пациентов полностью выздоровели, в том числе +97 за сутки.

Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 50 лет до 82 года и женщины в возрасте от 49 до 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 839 человек.

На сегодняшний день, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 703 пациента, в том числе 36 детей.

В отделениях реанимации находятся 135 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Всего в Новосибирской области за весь период пандемии сделано 2 452 819 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 998 обращений.

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