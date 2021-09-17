Бабушка школьников рассказала о состоянии детей в Махачкале: 25 учеников пострадали из-за распыления слезоточивого газа

В школе №36 Махачкалы 16 сентября произошло ЧП: двое учеников 9 класса принесли и распылили слезоточивый газ на перемене в коридоре. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», газом отравились около 25 учеников, в том числе учительница. Почти 20 детей забрали в больницу. С пострадавшими начали работать психологи.
А в школе провели дезинфекцию. Хулиганов вычислили, парни сознались, что баллончик купили в магазине около школы.
17 сентября журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с местной жительницей — Зарой среди пострадавших от шутки девятиклассников оказались двое ее внуков.
— Среди детей, которые пострадали, есть мои внук и внучка. Они в больнице. Состояние их стабильное. Все дети сейчас под наблюдением врачей, — поделилась бабушка.
Между тем, сообщается, что Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ).