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Бабушка школьников рассказала о состоянии детей в Махачкале: 25 учеников пострадали из-за распыления слезоточивого газа

8:45:299/17/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Баллончик с газом предприимчивые парни купили около школы
Баллончик с газом предприимчивые парни купили около школы

В школе №36 Махачкалы 16 сентября произошло ЧП: двое учеников 9 класса принесли и распылили слезоточивый газ на перемене в коридоре. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», газом отравились около 25 учеников, в том числе учительница. Почти 20 детей забрали в больницу. С пострадавшими начали работать психологи.

А в школе провели дезинфекцию. Хулиганов вычислили, парни сознались, что баллончик купили в магазине около школы.
17 сентября журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с местной жительницей — Зарой среди пострадавших от шутки девятиклассников оказались двое ее внуков.

— Среди детей, которые пострадали, есть мои внук и внучка. Они в больнице. Состояние их стабильное. Все дети сейчас под наблюдением врачей, — поделилась бабушка.

Между тем, сообщается, что Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

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Законно ли продавать детям газовые баллончики ?

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