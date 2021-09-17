В Бердске наказан хозяин напавшего на 5-летнего ребенка пса. Животное вырвало мальчику кусок щеки

Бердский суд вынес решение хозяину чей пес разорвал щеку 5-летнему мальчику.
Напомним, что инцидент произошел 18 апреля 2021 года в Бердске на улице Котовского. Мальчик не успел, как следует выйти из дома, как на него напала собака. Крик о помощи услышала бабушка и отогнала нерадивого пса. Пятилетнему ребенку провели сложнейшую операцию, но шрам на лице остался до сих пор. Правоохранителям удалось разыскать хозяина собаки "по горячим следам". Им оказался бердчанин Николай Федотенко. В тот роковой день его собака сорвалась с цепи и сбежала.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", при рассмотрении дела в бердском суде, Федотенко свою вину не отрицал. У стороны обвинения было достаточно оснований для доказательства его виновности. Хозяин не обеспечил должный контроль своего питомца и понес соответствующее наказание. Как сообщили редакции в суде, в соответствии с ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности) бердчанину были выдвинуты следующие ограничения:
- наказание в виде ограничения свободы на 1 год с установлением не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания;
- не покидать пределы территории Бердска без согласия правоохранительного органа;
- обязанность появления в отделе полиции один раз в месяц;
- выплата семье мальчика 250 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
Отметим, что еще одно нападение собаки на ребенка в Бердске произошло 19 мая 2021 года. Черный пес по кличке Алекс покусал 11-летнего мальчика и скрылся. Местные жители сообщали, что жертвой дворняги стали, как минимум, еще трое детей. Пса отловили сотрудники приюта "Надежда" и поместили в вольер.