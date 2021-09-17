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В Москве на избирательном участке нашли записывающее устройство

9:22:259/17/2021Фото: Pixabay
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Кто-то спрятал его в принтер.

Устройство было обнаружено за несколько дней до выборов

17 сентября стало известно об интересном случае в одном из избирательных участков Москвы. На месте проведения выборов нашли записывающее устройство. Кто-то спрятал его в принтер.

Телеграм-канал BAZA рассказывает, что вещь обнаружили на участке в районе Ново-Переделкино. Сотрудники ФСБ проверяли офис «Жилищника», где должны проходить выборы. Внимание оперативников привлёк обычный принтер в одном из помещений, причём даже не принтер, а небольшая подозрительная деталь, которая явно была лишней. Оказалось, что в принтере был установлен жучок.

Кто его спрятал и зачем – пока неизвестно. Устройство нашли за несколько дней до начала выборов, поэтому никакой компрометирующей информации оно уже не запишет.

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