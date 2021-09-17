Где можно на прокат взять костюм супергероя на пару дней

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Соседи, вопрос вам. Где в городе у нас, или в Новосибирске можно на прокат взять костюм типа супергероя на пару дней.
Соседи, вопрос вам.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Соседи, вопрос вам. Где в городе у нас, или в Новосибирске можно на прокат взять костюм типа супергероя на пару дней.
От редакции
Зачем понадобилась костюм?
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