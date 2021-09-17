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17.09
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Где можно на прокат взять костюм супергероя на пару дней

9:18:189/17/2021
0

Соседи, вопрос вам.

пиджак костюм
Разыскивается костюм супергероя

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Соседи, вопрос вам. Где в городе у нас, или в Новосибирске можно на прокат взять костюм типа супергероя на пару дней.

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прокатсупергерой. костюм
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