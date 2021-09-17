В Воронежской области заблокировано село: Заминирован дом напавшего на полицейский участок

В селе Волчанское Воронежской области проводятся мероприятия по разминированию дома, в котором проживал подозреваемый в убийстве семьи из трех человек и в нападении на отдел полиции в Лисках.
В доме 54-летнего пиромана обнаружены взрывные устройства, также есть информация о минировании квартиры, в которой проживает сестра нападавшего. Об этом стало известно из сообщения Baza. Квартира сестры находится в селе Каменка. Полицейские проверяют данное жилище в том числе.
По данным издания, подозреваемый приехал в Волчанское недавно для того, чтобы ухаживать за своей пожилой матерью. После ее смерти в июне этого года он остался жить в доме и начал конфликтовать с соседями — его скот уничтожил капусту на их огороде, за что на него был наложен штраф.
Как сообщали в «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября утром житель Волчанского пришел в дом к соседям и расстрелял всех, кто находился там — 59-летнюю женщину, ее 19-летнего сына и 5-летненего внука, который не жил с бабушкой, а просто остался ночевать. После расправы подозреваемый направился в отделение полиции в Лисках и взорвал вход в здание, во время взрыва пострадал один сотрудник от осколка, который попал в голень полицейского.
Далее злоумышленник уехал на своем автомобиле «Нива» без номеров и до сих пор не найден. Сам подозреваемый был одет в камуфляжную форму и разгрузку, он вооружен огнестрельным оружием.
Ориентировки для поиска подозреваемого разосланы по регионам, в которые мог направится пироман.