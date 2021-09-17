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В Бердске наблюдает за выборами-2021 телеведущая Татьяна Лазарева

9:44:019/17/2021Фото: Инстаграм Татьяны Лазаревой
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Она опубликовала сториз на своей странице в инстаграме с сообщением о визите в город.

Татьяна Лазарева в Бердске
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Сегодня, 17 сентября, Бердск посетила известная телеведущая Татьяна Лазарева. Она опубликовала сториз на своей странице в инстаграме с сообщением о визите в Бердск. Татьяна Лазарева выложила фото рядом с автоматом с газировкой и написала "Бердские раритеты». Так же она написала "Я в городе Бердск, Новосибирской области".

Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в ТИКе города.
- Она зарегистрировалась в ТИКе как член комиссии с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты Госдумы Натальи Пинус. Но наблюдатели не обязаны нам сообщать, по каким участкам они поедут. Поэтому где она, мы не знаем, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» член горизбиркома Галина Лаптева 17 сентября.

По ее словам, член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса имеет право посещать все участки для голосования. А их в Бердске 49.
- Они так и делают: зарегистрировались и поехали по городу. Такие наблюдатели работают на участках от многих партий и кандидатов — как по думским выборам, так и по местным, - уточнила Лаптева.

Те, кто заявился наблюдателем в участковую избирательную комиссию, могут находиться только на одном округе.
- Татьяна Лазарева утром заходила к нам в ТИК. Она дождалась, пока ей сделают удостоверение, и поехала дальше, - отметили в бердском избиркоме.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", общественный деятель, участница столичных протестов, телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что готова быть наблюдателем на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

- Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию, - рассказала Лазарева.

Скорее всего, наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.

- Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек, - отметила она.

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