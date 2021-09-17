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В России за сутки зафиксировали почти 20 000 случаев заражения COVID-19

10:07:009/17/2021Фото: Pixabay
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Количество зараженных увеличивается ежедневно.

Статистика коронавируса по России

На сегодняшний день Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 19 905, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним ранее, 16 сентября выявили 19 594 случая. Общее число подтверждённых результатами исследований случаев заражения с начала пандемии в стране достигло 7 234 425.

Наиболее сильным суточный прирост заражений оказался в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738) и Подмосковье (837). Кроме них в первую пятёрку попали Свердловская и Воронежская области.

За сутки скончался от ковида 791 человек. Общее число летальных исходов достигло 196 626.

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