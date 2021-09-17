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Сорок одна медаль и место в десятке лидеров: губернатор поздравил новосибирскую команду с достойным вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia

9:51:119/17/2021Фото: nso.ru
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Глава региона Андрей Травников поблагодарил молодых специалистов за повышение престижа рабочих профессий и новосибирских учреждений профобразования и вручил награды.

Современный специалист по эксплуатации роботов должен владеть широким спектром знаний и навыков

С финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021 новосибирские ребята привезли сорок одну медаль: четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых и 19 медальонов за профессиональное мастерство, заняв в общекомандном зачёте шестое место.

«Золотые» новосибирские призёры: Дмитрий Морозов (Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина, компетенция «Эксплуатация сервисных роботов»), Алексей Мажирин (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий») и юниоры Никита Сухарев, Иван Миськов (Вторая Новосибирская гимназия, компетенция «Электромонтаж») и Глеб Бондарчук (Лицей № 176, компетенция «Машинное обучение и большие данные»). Например, компетенция «Эксплуатация сервисных роботов» – новая для Чемпионата, она создавалась с прицелом на то, что из-за постоянно растущего числа сервисных роботов появится новая профессия – инженер по их эксплуатации.

Современный специалист по эксплуатации роботов должен владеть широким спектром знаний и навыков в таких областях как работа c высокоуровневыми фреймворками для роботов (Robot Operating System); технологии адаптации ПО сервисных роботов; программирование на базовом уровне; управление роботом, группой или роем роботов (мониторинг, поддержка операций); удаленная диагностика и контроль работы роботов; телеуправление. И этими навыками, как показал финал Чемпионата, уже могут овладеть в совершенстве воспитанники новосибирской системы среднего профобразования.

Обучение в новосибирской системе СПО с каждым годом становится все более востребованным, растёт и интерес школьников к ранней профориентации. Поэтому поддержка профобразования – среди приоритетных задач региональных властей, и правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы ПО, сообщил губернатор Андрей Травников участникам встречи.

«В обществе иногда ещё звучит мнение, что наши техникумы, колледжи выпускают неготовых специалистов. Может быть, когда-то эти сомнения были оправданы, но сегодня это совершенно не так. И вы своими результатами меняете отношение к тем учебным заведениям, где вы получаете профессию, специальность, делаете его более справедливым.

За последние годы уже произошли серьезные изменения – я посещаю многие колледжи, мастерские, кабинеты технологии в школах, вижу – какое оборудование поступает. Зачастую подобного нет на многих новосибирских предприятиях.

И я рекомендую работодателям уже перестать говорить о том, что мы не готовим квалифицированных специалистов для их отраслей, а повернуться лицом к нашей системе образования, взаимодействовать, сотрудничать с ней и вместе готовить тех самых нужных, конкурентоспособных, востребованных специалистов», – подчеркнул губернатор.

Оксана Тимонина, двукратный призёр финала Чемпионата WorldSkills Russia (компетенция «Парикмахерское искусство») поблагодарила губернатора за поддержку движения WorldSkills в регионе, подчеркнув, что для молодых ребят участие в таких соревнованиях – серьезный профессиональный опыт.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» из федерального и областного бюджетов вкладываются серьёзные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. И эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: растет количество студентов СПО в регионе. Если всего четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, то в 2020/2021 году – уже более 64 тысяч человек. Общее количество работников системы СПО – более 4100 человек.

Повышение качества ресурсной базы дает результаты, которые фиксируются на региональном и федеральном уровне. По темпам развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (количество участников и экспертов, количество компетенций, охват образовательных организаций) наш регион входит в число лидеров в стране – пятое место по количеству участников, шестое по количеству компетенций, девятое — по количеству экспертов.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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