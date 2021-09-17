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Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой

10:17:019/17/2021Фото: Instagram ksenia_shoigu
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Дочь Сергея Шойгу Ксения и блогер Алексей Столяров впервые стали родителями.

Молодая пара стала родителями впервые


Сегодня, 17 сентября, в семье Ксении и Алексея пополнение. У молодых родителей на свет появилась дочка. Пара принимает поздравления.
Ксения и Алексей поделились в своих Instagram-профилях радостной новостью.



Напомним, Ксения на данный момент является советником заместителя председателя правления Газпромбанка, общественным деятелем и спортивным функционером. Также девушка в свои 30 лет занимает пост Президента Федерации триатлона России, руководителя проекта «Лига Героев», организатора проекта «Гонка героев», идеолога военно-исторического кластера «Остров Фортов».

В 2020 году под руководством Ксении полумарафон «Забег.РФ» стал обладателем рекорда Книги рекордов Гиннесса, как «полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».
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