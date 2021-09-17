Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой

Сегодня, 17 сентября, в семье Ксении и Алексея пополнение. У молодых родителей на свет появилась дочка. Пара принимает поздравления.
Ксения и Алексей поделились в своих Instagram-профилях радостной новостью.
Напомним, Ксения на данный момент является советником заместителя председателя правления Газпромбанка, общественным деятелем и спортивным функционером. Также девушка в свои 30 лет занимает пост Президента Федерации триатлона России, руководителя проекта «Лига Героев», организатора проекта «Гонка героев», идеолога военно-исторического кластера «Остров Фортов».
В 2020 году под руководством Ксении полумарафон «Забег.РФ» стал обладателем рекорда Книги рекордов Гиннесса, как «полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».