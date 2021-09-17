Двое медалистов Олимпиады-2020 в Токио продали подаренные им BMW за 5 млн рублей

Два олимпийца сборной России решили не оставлять себе подаренные им за медали Игр-2020 в Токио автомобили. Объявления о продаже автомобилей выставлены на сайте Авто.ру.
Известно, что первая иномарка была передана в салон официального дилера BMW, где ранее автомобиль приобрели для подарка спортсмену. Стоимость кроссовера оценивается в 8,2 миллиона рублей.
Второй внедорожник был реализован за 5,1 миллиона рублей. При этом у машины был зафиксирован небольшой пробег - его владелец успел проехать 80 километров. Имена автовладельцев не раскрываются.
Напомним, российским олимпийским чемпионам и призерам прошедших в Токио Игр-2020 за достижения подарили автомобили BMW. Церемония прошла 11 сентября на Соборной площади Кремля в российской столице. Ключи спортсменам вручил Дмитрий Медведев.