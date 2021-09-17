В Кремле рассказали о состоянии Путина, закрывшегося на самоизоляцию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, рассказал журналистам, что президент России чувствует себя, как обычно, - хорошо. Глава государства находится на самоизоляции в настоящее время. О состоянии Путина задали вопрос журналисты 17 сентября.
- Хорошо. Как обычно, — ответил представитель Кремля.
Глава государства Владимир Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении обнаружилось несколько десятков человек с коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
По словам президента, он несколько часов провел в тесном общении с одним из зараженных. Как заявил представитель Кремля, у президента высокий показатель титров антител к COVID-19.
Ранее Владимир Путин заявлял что вакцинировался препаратом российского производства "Спутник V"