Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подозреваемого в убийстве семьи с ребенком и взрыве отдела полиции задержали под Воронежем на той самой "Ниве"

11:35:159/17/2021Фото: 112
0

Задержанный 54-летний Виктор Мирский ехал на своем автомобиле по проселочной дороге, чтобы не привлекать внимание правоохранителей.

Виктор Мирский задержан, его подозревают в трех убийствах и нападении на отдел полиции подозрении

После поисков, которые продолжались больше суток пришел логический конец "приключениям" воронежского пиромана, которого подозревают в убийстве семьи из трех человек и подрыве двери отдела полиции в Лисках.

В пятницу, 17 сентября, полицейские нашли и задержали сбежавшего с места преступлений мужчину, которого подозревают во взрыве отдела полиции в Лисках и убийстве семьи в Каменском районе. Задержанный - 54-летний Виктор Мирской (по другим данным Мирский). Как стало известно, его обнаружили сотрудники ГИБДД, едущим по проселочной дороге на той самой "Ниве", на которой он скрылся после в взрыва в отделе полиции. Видимо, чтобы не привлекать внимание, он съехал с трассы.

16 сентября всю страну потрясли деяния, в которых подозревают задержанного. Два громких преступления в соседних районах могли быть совершены одним человеком. Мужчина убил знакомую семью «на почве бытового конфликта», после чего в 5:30 приехал к зданию ОМВД по Лискинскому району, где привёл в действие взрывное устройство, ранив 26-летнего полицейского, а затем скрылся на «Ниве» в стороне Острогожска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Жертвы убийства - 59-летняя Гулистан Ибрагимова, её 20-летний сын и 5-летний внук. По словам соседей и близких, у семьи Ибрагимовых не было врагов. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух или более человек, незаконном ношении и переноске оружия, а также посягательстве на жизнь правоохранителя с применением взрывного устройства. По поручению главы СК Александра Бастрыкина расследовать уголовное дело будут в центральном аппарате СКР

Названы регионы России, где почти не осталось русских
news-z.info
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Аудиопланета - Слушай музыку - получай деньги
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Нападения на отдел полиции: МВД сделало заявдение
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скорбная весть: не стало Владимира Сиротинского
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Этот признак является главным признаком алкоголизма
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
тройное убийствонападение на отдел полициизадержание подозреваемогоВиктор Мирской
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ненависть к переселенцам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Названы регионы России, где почти не осталось русских
news-z.info
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом

Последние новости

В Кремле рассказали о состоянии Путина, закрывшегося на самоизоляцию
11:16:06 9/17/2021
В Кремле рассказали о состоянии Путина, закрывшегося на самоизоляцию
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: чтобы в семье не было разлада и любовниц
11:00:09 9/17/2021
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: чтобы в семье не было разлада и любовниц
Старик расстрелял полицейских из окна квартиры в Перми
10:46:08 9/17/2021
Старик расстрелял полицейских из окна квартиры в Перми
Двое медалистов Олимпиады-2020 в Токио продали подаренные им BMW за 5 млн рублей
10:29:28 9/17/2021
Двое медалистов Олимпиады-2020 в Токио продали подаренные им BMW за 5 млн рублей
Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой
10:17:01 9/17/2021
Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой
В России за сутки зафиксировали почти 20 000 случаев заражения COVID-19
10:07:00 9/17/2021
В России за сутки зафиксировали почти 20 000 случаев заражения COVID-19
В Воронежской области заблокировано село: Заминирован дом напавшего на полицейский участок
9:59:49 9/17/2021
В Воронежской области заблокировано село: Заминирован дом напавшего на полицейский участок
Сорок одна медаль и место в десятке лидеров: губернатор поздравил новосибирскую команду с достойным вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia
9:51:11 9/17/2021
Сорок одна медаль и место в десятке лидеров: губернатор поздравил новосибирскую команду с достойным вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia
В Москве на избирательном участке нашли записывающее устройство
9:22:25 9/17/2021
В Москве на избирательном участке нашли записывающее устройство
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября: Работать в этот день грешно
9:00:24 9/17/2021
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября: Работать в этот день грешно