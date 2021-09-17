Подозреваемого в убийстве семьи с ребенком и взрыве отдела полиции задержали под Воронежем на той самой "Ниве"

После поисков, которые продолжались больше суток пришел логический конец "приключениям" воронежского пиромана, которого подозревают в убийстве семьи из трех человек и подрыве двери отдела полиции в Лисках.
В пятницу, 17 сентября, полицейские нашли и задержали сбежавшего с места преступлений мужчину, которого подозревают во взрыве отдела полиции в Лисках и убийстве семьи в Каменском районе. Задержанный - 54-летний Виктор Мирской (по другим данным Мирский). Как стало известно, его обнаружили сотрудники ГИБДД, едущим по проселочной дороге на той самой "Ниве", на которой он скрылся после в взрыва в отделе полиции. Видимо, чтобы не привлекать внимание, он съехал с трассы.
16 сентября всю страну потрясли деяния, в которых подозревают задержанного. Два громких преступления в соседних районах могли быть совершены одним человеком. Мужчина убил знакомую семью «на почве бытового конфликта», после чего в 5:30 приехал к зданию ОМВД по Лискинскому району, где привёл в действие взрывное устройство, ранив 26-летнего полицейского, а затем скрылся на «Ниве» в стороне Острогожска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Жертвы убийства - 59-летняя Гулистан Ибрагимова, её 20-летний сын и 5-летний внук. По словам соседей и близких, у семьи Ибрагимовых не было врагов. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух или более человек, незаконном ношении и переноске оружия, а также посягательстве на жизнь правоохранителя с применением взрывного устройства. По поручению главы СК Александра Бастрыкина расследовать уголовное дело будут в центральном аппарате СКР