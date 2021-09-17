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Приложение "Навальный" удалили Apple и Google: Песков назвал "Умное голосование" провокацией

12:20:529/17/2021Фото: kremlin.ru
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В Кремле рады тому, что компании выполнили требование госорганов и удалили запрещенный контент.

Дмитрий Песков одобряет блокировку приложения "Навальный"

В компаниях, которые продают приложения, приняли решение не вступать в конфликт с российскими властями и удалили приложение "Навальный" по требованию госорганов.

От пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова стало известно, что он одобряет решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный» с блоком «Умное голосование» из магазинов Google Play и AppStore. По словам представителя Кремля, данные действия - не более чем выполнение «законных требований» государства. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

- Я не знаю, ну были же законные требования к Apple, это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб, — так ответил Песков

По словам пресс-секретаря Путина- проект «Умное голосование» - это провокация, которая способна принести вред избирателям.

- Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Мария Захарова заявила, что у не есть подозрения на связь «Умного голосования» с Пентагоном, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По словам дипломата, основное количество IP-адресов, пытающихся обойти блокировки Москвы, идёт из США.

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