Приложение "Навальный" удалили Apple и Google: Песков назвал "Умное голосование" провокацией

В компаниях, которые продают приложения, приняли решение не вступать в конфликт с российскими властями и удалили приложение "Навальный" по требованию госорганов.
От пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова стало известно, что он одобряет решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный» с блоком «Умное голосование» из магазинов Google Play и AppStore. По словам представителя Кремля, данные действия - не более чем выполнение «законных требований» государства. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.
- Я не знаю, ну были же законные требования к Apple, это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб, — так ответил Песков
По словам пресс-секретаря Путина- проект «Умное голосование» - это провокация, которая способна принести вред избирателям.
- Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Мария Захарова заявила, что у не есть подозрения на связь «Умного голосования» с Пентагоном, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По словам дипломата, основное количество IP-адресов, пытающихся обойти блокировки Москвы, идёт из США.