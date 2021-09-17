Путиин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно

Владимир Путин предложил дать единовременную выплату блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом он заявил 17 сентября во время видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
-Поддержка блокадников – это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу Вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг, - рассказал глава государства.
Пресс-служба Кремля вскоре сообщила, что Путин подписал соответствующий указ.
22 августа президент предложил сделать разовые выплаты пенсионерам - по 10 000 рублей и военным - по 15 000 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".