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Путиин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно

11:44:369/17/2021
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Выплаты получат также награжденные за оборону Ленинграда. Их перечислят тем, кто живет в России, Латвии, Литве, эстонии, Абхазии, южной Осетии и в Приднестровье.

Владимир Путин - коренной ленинградец

Владимир Путин предложил дать единовременную выплату блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом он заявил 17 сентября во время видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

-Поддержка блокадников – это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу Вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг, - рассказал глава государства.

Пресс-служба Кремля вскоре сообщила, что Путин подписал соответствующий указ.

22 августа президент предложил сделать разовые выплаты пенсионерам - по 10 000 рублей и военным - по 15 000 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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