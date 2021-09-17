Когда подключат к отоплению дома в Новосибирске: Точные даты и адреса назвали в СГК

В Новосибирске жители скоро смогут согреться в своих квартирах - с 22 по 27 сентября в столице Сибири начнут подавать тепло в дома, об этом стало известно из сообщения Сибирской генерирующей компании.
По решению мэра города с 20 сентября анонсировано начало отопительного сезона в Новосибирске. Запуск системы отопления будет проходить в течение 10 дней. По сообщению директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, в первую очередь потеплеют батареи в соцобъектах — это произойдет 20 и 21 сентября (детсады, школы, объекты здравоохранения). С 22 по 27 сентября в три этапа будут подключены жилые дома. А 28 и 29 сентября тепло будет доставлено в институты, объекты культуры и другие учреждения.
Ниже представлен список улиц, где будут подключать отопление в Новосибирске:
20–21 сентября
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5: Все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома с социальными объекты на первых этажах МКД.
Котельные: Все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома.
КРК-2, котельная АО «СГС» на ул. Часовая: район ОбьГЭС в Советском районе.
Котельная ООО «Потенциал-Плюс»: ул. Большевистская.
Котельная ЗАО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова. Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.
Котельная ФГКУ комбинат «Восход», ЛК №25: ул. Хилокская. ЛК №27: ул. Клубная.
ЛК №28: ул. Прокопьевская. ЛК №45, 46: ул. Большая.
Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина. Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская. Котельная АО «НМЗ «Искра»: ул. Коченевская, ул. Магистральная, ул. Новоуральская, ул. Ордынская, ул. Солидарности, ул. Чекалина. Котельная АО «СГС» по ул. Флотская: ул. Флотская.
Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: ул. Ботаническая, ул. Гастелло, ул. Дальневосточная, ул. Ереванская, ул. Красногорская, Мочищенское шоссе.
ЛК №5: ул. Выборная, ул. Большевистская.
ЛК №10: ул. Европейская.
ЛК №11: ул. Высотная, ул. Геологическая, ул. Караваева, ул. Приисковая, ул. Техническая, ул. Экономическая, 3-й Почтовый пер. ЛК №12: ул. Гусинобродский тракт. ЛК №14:ул. 4-й Пятилетки.
ЛК №15: ул. Брюсова , ул. Лаврова, ул. Нахимова.
ЛК №17: ул. Первомайская.
ЛК №19, 20: ул. Старое шоссе.
ЛК №32: ул. Кубовая, ул. Охотская. ЛК №41: д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище».
ЛК №42: территория Военного санатория «Ельцовка».
ЛК №47: ул. Сеченова.
ЛК №48: Бердское шоссе.
ЛК №51: ул. Ленинградская.
ЛК №52: ул. Пихтовая.
ЛК №60: пос. Гвардейский. Котельная ООО «Стройкерамика»: ул. Полякова.
Котельная АО «СГС» по ул. Звездная: ул. Грунтовая, ул. Звездная.
Котельная ООО «НЭРЗ»: ул. 1-я Механическая, ул. Аксенова, ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе. Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.
22–23 сентября
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег.
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.
ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассив, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская — до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.
ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной , В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.
24–25 сентября
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера (четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковскаяул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова.
ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Прхоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, Затулинский ж/м.
КРК: ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.
ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул.Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.
ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.
26–27 сентября
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя. ул. Немировича –Данченко, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект
ТЭЦ-3: ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко,ул. Станиславского Северо–Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова («Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор).
ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Д.Донского, ул. Перевозчикова, ул. Вавилова, ул. Жуковского.
ТЭЦ-5: ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Ядринцевская, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске отопительный сезон начнется 20 сентября. Соответствующее постановление 16 сентября подписал мэр Евгений Шестернин.