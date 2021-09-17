Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу

Подозреваемого в подрыве отдела МВД в Лисках и тройном убийстве в Воронежской области 54-летнего Виктора Мирского ранили во время задержания. Как сообщали в СКР, ему оказывают медицинскую помощь.
«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», - рассказали в ведомстве.
Судя по фото с места происшествия, Мирского ранили в голову. Он получил нетяжелое ранение. Сейчас его везет в больницу каменская бригада скорой помощи. Навстречу выдвинулся реанимобиль из Лисок. Раненого планируется передать для госпитализации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали на проселочной дороге на той самой "Ниве", на которой он скрылся с места преступления. Это случилось на следующий день после того, как в селе была застрелена семья из троих человек, включая пятилетнего ребенка, и подорвано лискинское отделение полиции.
Утром 16 сентября неизвестный взорвал здание полиции в Лисках, использовав взрывные устройства. В результате один полицейский был ранен. Незадолго до этого Мирской застрелил трех человек - жившую по соседству женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнюю внучку.