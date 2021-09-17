Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу

12:05:139/17/2021Фото: СКР
0

Он получил нетяжелое ранение. Сейчас его везет в больницу каменская бригада скорой помощи. Навстречу выдвинулся реанимобиль из Лисок.

Мирского во время задержания ранили в голову

Подозреваемого в подрыве отдела МВД в Лисках и тройном убийстве в Воронежской области 54-летнего Виктора Мирского ранили во время задержания. Как сообщали в СКР, ему оказывают медицинскую помощь.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», - рассказали в ведомстве.

Судя по фото с места происшествия, Мирского ранили в голову. Он получил нетяжелое ранение. Сейчас его везет в больницу каменская бригада скорой помощи. Навстречу выдвинулся реанимобиль из Лисок. Раненого планируется передать для госпитализации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали на проселочной дороге на той самой "Ниве", на которой он скрылся с места преступления. Это случилось на следующий день после того, как в селе была застрелена семья из троих человек, включая пятилетнего ребенка, и подорвано лискинское отделение полиции.

Утром 16 сентября неизвестный взорвал здание полиции в Лисках, использовав взрывные устройства. В результате один полицейский был ранен. Незадолго до этого Мирской застрелил  трех человек - жившую по соседству женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнюю внучку.

Как выглядели девушки в СССР: 30 честных фото
Как сложилась судьба единственного афганского космонавта
news-z.info
Уникальные кадры, что не попали в учебники истории
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Сильно исхудавший внук Пугачевой напугал россиян
Какой должна быть фигура женщин, чтобы нравиться мужчинам
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
С каким призывом талибы обратились ко всему миру
36 красивейших женщин в истории кино
Мог ли яд попасть в организм жертв с арбузом: мнение эксперта
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
взрывсопротивлениеранениезадержанустройстваспецоперацииВиктор Мирский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вылечат и будут судить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу
12:05:13 9/17/2021
Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу
4 способа загадать желание в первое осеннее Полнолуние 21 сентября 2021 года
12:00:58 9/17/2021
4 способа загадать желание в первое осеннее Полнолуние 21 сентября 2021 года
Путин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно
11:44:36 9/17/2021
Путин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно
Подозреваемого в убийстве семьи с ребенком и взрыве отдела полиции задержали под Воронежем на той самой "Ниве"
11:35:15 9/17/2021
Подозреваемого в убийстве семьи с ребенком и взрыве отдела полиции задержали под Воронежем на той самой "Ниве"
В Кремле рассказали о состоянии Путина, закрывшегося на самоизоляцию
11:16:06 9/17/2021
В Кремле рассказали о состоянии Путина, закрывшегося на самоизоляцию
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: чтобы в семье не было разлада и любовниц
11:00:09 9/17/2021
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: чтобы в семье не было разлада и любовниц
Старик расстрелял полицейских из окна квартиры в Перми
10:46:08 9/17/2021
Старик расстрелял полицейских из окна квартиры в Перми
Двое медалистов Олимпиады-2020 в Токио продали подаренные им BMW за 5 млн рублей
10:29:28 9/17/2021
Двое медалистов Олимпиады-2020 в Токио продали подаренные им BMW за 5 млн рублей
Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой
10:17:01 9/17/2021
Министр обороны Сергей Шойгу официально стал дедушкой
В России за сутки зафиксировали почти 20 000 случаев заражения COVID-19
10:07:00 9/17/2021
В России за сутки зафиксировали почти 20 000 случаев заражения COVID-19