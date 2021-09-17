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Вдавившая насмерть в стену пенсионерку в Бердске пьяная дама на Honda отправилась в колонию на 6 лет

12:49:049/17/2021Фото: Скриншот
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Ирина Иванушкина поссорилась с сожителем и решила переставить автомобиль, но перепутала газ с тормозом и задавила соседку. Приговор вступил в законную силу.

Пенсионерка погибла на месте в микролрайоне Раздольном Бердска

Вступил в законную силу приговор в отношении Ирины Иванушкиной, которая убила пенсионерку, вдавив ее в стену на автомобиле. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Бердского городского суда.

- Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 1 сентября 2021 года приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 15 июня 2021 года оставлен без изменения. Приговором судьи Наталья Агеевой Иванушкина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, на срок 2 года, - уточнили в горсуде.

Иванушкина признана виновной в том, что в октябре 2020 года она, находясь в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, управляя легковым автомобилем, не справилась с управлением и на высокой скорости совершила наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая была прижата к стене дома автомобилем и от полученных травм скончалась на месте.

Действия Иванушкиной судом квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", пьяная дама на Honda перепутала педали. Она села за руль, так как поругалась с сожителем.

Смертельное ДТП произошло 17 октября 2020 года в микрорайоне Раздольном около 21 часа.

Как стало известно позднее, Ирина Иванушкина, которая находилась за рулем автомобиля, захотела перегнать машину с парковки, чтобы лечь спать - накануне она поругалась с сожителем. При этом у Ирины не было водительского удостоверения, но она была пьяна. Бердчанка перепутала педаль тормоза с газом и наехала на 73-летнюю соседку. Пенсионерка оказалась зажата между автомобилем и жилым домом. Она умерла на месте.

Бердский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении женщины с апреля 2021 года. Теперь она отправится за решетку. Как правило, до колонии-поселения осужденные едут самостоятельно - должны явиться в срок к назначенному времени. Иначе будут судить за побег.

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