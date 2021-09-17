За призывы к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму задержан на 2 месяца первый и 11 фигурантов

На 2 месяца задержан первый из 11 фигурантов дела о призывах к беспорядкам во время выборов в Госдуму. Басманный судом Москвы вынесено решение об аресте Дмитрия Чебанова по делу о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования. Об этом стало известно из сообщения Ирины Софинской, пресс-секретаря суда.
По решению суда обвиняемый проведет под стражей ближайшие два месяца до 15 ноября. Арест Чебанов произведен после ходатайства СК.
В настоящее время рассматриваются еще 4 постановления против других фигурантов данного дела.
Как установили следователи, Чебанов и и еще около десяти человек, находящихся в семи разных регионах создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц" в дни единого голосования с 17 по 20 сентября пишут РИА Новости.
Им предъявили обвинения по части 1.1 статьи 212 УК России ("Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).
В случае доказанности вины россиян, их могут посадить на сроки до 10 лет лишения свободы, более мягкими наказаниями могут стать штрафы на суммы от 300 до 700 тысяч рублей или выполнение принудительных работ сроком от двух до пяти лет.