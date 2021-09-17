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СМИ: Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту Салехарда

3:01:019/17/2021Фото: Михаил Пореченков / Instagram
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Перед потасовкой с пассажиром произошла словесная перепалка. Очевидцы происшествия разняли дерущихся, никто не стал обращаться в полицию. Полет прошел нормально.

Михаил Пореченков находится на Ямале с гастролями

О драке в салехардском  аэропорту с участием российского актера стало известно сегодня, 17 сентября, из сообщения СМИ.

Российский актер Михаил Пореченков, который вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы» находится на гастролях, стал участником потасовки,  сообщили заслуживающие доверия источники URA.RU на условиях анонимности. От организаторов гастрольного тура пришла информация, отрицающая факт драки.

- Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, — сообщили собеседники агентства.

Присутствующие на месте происшествия пассажиры разняли дерущихся, никто не стал обращаться в полицию. Полет прошел нормально, причина драки никому неизвестна.

Связаться с актером или его представителями у СМИ не получилось - на звонки ни кто не отвечал, а в Культурно-деловом центре ЯНАО (КДЦ), организовавшем гастроли ответили, что ничего не происходило в аэропорту, что могло бы дать повод для обсуждения.

- Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было, — заявила URA.RU директор по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина.

До 18 сентября продолжится тур Пореченкова и Башмета с программой «Облако в штанах», об этом пишут на сайте ГДЦ Концерты уже проведены в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.

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