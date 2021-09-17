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По явке на выборы в Госдуму Бердск чуть отстал от показателей по России

2:23:579/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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После закрытия бердских избирательных участков в первый день голосования, выбрали думских депутатов и партии 7242 человека.

В первый день голосования перед открытием избирательных участков в Бердске стояли очереди
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Бердский избирком сообщил «Курьер. Среда. Бердск» данные по явке избирателей на выборы в Госдуму и депутатов муниципального горсовета за первый день голосования.

На момент закрытия избирательных участков в Бердске — на 20.00 пятницы, 17 сентября, - за депутатов и партии в нижнюю палату российского парламента на бердских избирательных участках проголосовало 7242 человека. Это составило 8,6% общего числа избирателей.

В голосовании за партии и депутатов нижней палаты парламента имеют право голосовать иногородние, которые зарегистрировались в МФЦ и на сайте госуслуг.

В Бердске официально включены в список избирателей 84 494 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование растянули на три дня — 17, 18 и 19 сентября. В первые два дня территориальная избирательная комиссия собирает данные только по явке голосующих. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков в 20.00 в воскресенье.

Явка на выборах в Госдуму в целом по РФ составила 9,16% на 16.000 по московскому времени, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

-У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах, - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

По ее словам, на зарубежных участках в 46 странах досрочно проголосовало около 34 тыс. избирателей.

Напомним, что в Бердске выборы в Госдуму совпали с голосованием за депутатов местного горсовета. Данные по явке на муниципальные выборы пока бердский избирком не подготовил.

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