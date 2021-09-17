По явке на выборы в Госдуму Бердск чуть отстал от показателей по России

Бердский избирком сообщил «Курьер. Среда. Бердск» данные по явке избирателей на выборы в Госдуму и депутатов муниципального горсовета за первый день голосования.
На момент закрытия избирательных участков в Бердске — на 20.00 пятницы, 17 сентября, - за депутатов и партии в нижнюю палату российского парламента на бердских избирательных участках проголосовало 7242 человека. Это составило 8,6% общего числа избирателей.
В голосовании за партии и депутатов нижней палаты парламента имеют право голосовать иногородние, которые зарегистрировались в МФЦ и на сайте госуслуг.
В Бердске официально включены в список избирателей 84 494 человек.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование растянули на три дня — 17, 18 и 19 сентября. В первые два дня территориальная избирательная комиссия собирает данные только по явке голосующих. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков в 20.00 в воскресенье.
Явка на выборах в Госдуму в целом по РФ составила 9,16% на 16.000 по московскому времени, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
-У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах, - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.
По ее словам, на зарубежных участках в 46 странах досрочно проголосовало около 34 тыс. избирателей.
Напомним, что в Бердске выборы в Госдуму совпали с голосованием за депутатов местного горсовета. Данные по явке на муниципальные выборы пока бердский избирком не подготовил.