Мать продавала порносайтам для педофилов фото 13-летней дочери: СК возобновил уголовное дело в Красноярске

Возобновлено расследование уголовного дела о незаконном использовании изображения ребенка для изготовления порнографических материалов, сообщили 17 сентября в управлении СКР по Красноярскому краю.
Расследуется дело по факту продажи фотографий 13-летней жительницы краевого центра. Кадры с ней обнаружили пользователи интернета на зарубежных порносайтах для педофилов, куда, предположительно продавала снимки мать девочки. Сначала уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления после проведения экспертиз. Но председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал сделать доклад по делу, после чего его возобновили. Причиной тому стало появление новых фотографий девочки.
«В связи с выявленными в августе 2021 года новыми фотоснимками несовершеннолетней, распространенными в сети Интернет, следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследование уголовного дела возобновлено», - сказано в сообщении регионального СК.
На сайтах, в том числе иностранных, появились фото красноярской девочки, выполняющей различные гимнастические упражнения. Стоимость снимков - от нескольких сотен до 6000 рублей. А за дополнительные деньги якобы можно приобрести дополнительный контент, передает МК.
Однако мать заявила, что "голые" изображения ее дочери - это подделка. По словам жительницы Красноярска, она создала Instagram-аккаунт, а позднее и сайт с фотографиями своей дочери для того, чтобы делиться ее красотой и заполнять портфолио дочери, так как ее приглашали в модельные школы и на конкурсы. Потом появилась идея продавать на сайте фотосессии, так как у юной модели появились поклонники. И тогда мать решила создать дочери собственный бренд, чтобы выпускать одежду.
Мать считает, что снимки просто украли, отредактировали и выложили на сайтах для извращенцев. По этому поводу мать намерена обратиться в полицию.