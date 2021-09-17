Депутатов горсовета Бердска уже выбрали 8,25% избирателей: На выборах в Госдуму — больше

Стали известны данные по явке избирателей на бердские участки по выборам в горсовет Бердска по окончании первого дня голосования 17 сентября.
Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, на 20.00 пятницы за депутатов местного представительного органа власти проголосовало 8,25% избирателей.
- Это 6954 человека, - уточнила Фокина.
Напомним, что на 15.00 за муниципальных депутатов отдали голоса 3722 бердчанина, или 4,5% общего числа избирателей. А всего в Бердске зарегистрировано 84 494 избирателя.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» публиковал цифры за первый день голосования на выборах в Госдуму. Там цифры чуть выше — 8,6% по итогам дня, поскольку на федеральных выборах имеют право голосовать приезжие.
Напомним, что на 27 депутатских мандатов в горсовет Бердска претендуют 178 кандидатов. Выборы в городе не обошлись без скандалов и жалоб. Известно, что за чистотой голосования на бердских избирательных участках наблюдает телеведущая Татьяна Лазарева, уроженка новосибирского Академгородка.
Выборы в Госдуму и бердский Совет депутатов продлятся три дня. Избирательные участки будут открыты еще 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00.