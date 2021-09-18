18 сентября - День предсказаний: почему сегодня нужно подмести березовым веником дом, сходить в баню и гадать на любовь – в помощь Захарий и Елизавета

18 сентября будет отмечаться христианский праздник в память о святых Захария и Елизаветы. В православных церквях в это день вспоминают преподобного Захария и святой Елизаветы.
Святой Захарий и Елизавета были отцом и матерью великого Иоанна Крестителя, последнего и величайшего из пророков и предшественника Иисуса Христа. История святого Захарии прекрасно изложена в первой главе Евангелия от Луки. Святой Захарий произнес одну из трех песнопений Нового Завета, известную как Бенедиктус. Он читается в молитвах священников как часть их литургического богослужения. Святой Захария был вдохновлен Богом через ангела, чтобы дать святому Иоанну Крестителю свое имя. Святой Захария был замучен в Иерусалимском храме иудеями. Мученики Ветхого Завета простираются от А до Я, от Авеля, сына Адама и первого мученика, который когда-либо был, до Захарии, отца Иоанна Крестителя и последнего мученика Ветхого Завета.
Легенда сообщает, что святая Елизавета сделала предсказание Марии, о том что у нее родится сын. Поэтому со старых времен в народный праздник люди на Руси считали как один из самых благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу и суженого.
Кроме того, в честь этого дня, в домах подметали пол, чтобы защитить свое жилище от темных сил. Обязательно использовали заговоренный березовый веник.
После чего шли в баню, где парились и били себя вениками, чтобы обрести силу на весь год.