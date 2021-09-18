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18 сентября - День предсказаний: почему сегодня нужно подмести березовым веником дом, сходить в баню и гадать на любовь – в помощь Захарий и Елизавета

1:00:399/18/2021Фото: pixabay.com
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Легенда сообщает, что святая Елизавета сделала предсказание Марии, о том что у нее родится сын. Поэтому с древних времен в народный праздник люди на Руси считали как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу и суженого.

Обязательно использовали заговоренный березовый веник

18 сентября будет отмечаться христианский праздник в память о святых Захария и Елизаветы. В православных церквях в это день вспоминают преподобного Захария и святой Елизаветы.

Святой Захарий и Елизавета были отцом и матерью великого Иоанна Крестителя, последнего и величайшего из пророков и предшественника Иисуса Христа. История святого Захарии прекрасно изложена в первой главе Евангелия от Луки. Святой Захарий произнес одну из трех песнопений Нового Завета, известную как Бенедиктус. Он читается в молитвах священников как часть их литургического богослужения. Святой Захария был вдохновлен Богом через ангела, чтобы дать святому Иоанну Крестителю свое имя. Святой Захария был замучен в Иерусалимском храме иудеями. Мученики Ветхого Завета простираются от А до Я, от Авеля, сына Адама и первого мученика, который когда-либо был, до Захарии, отца Иоанна Крестителя и последнего мученика Ветхого Завета.

Легенда сообщает, что святая Елизавета сделала предсказание Марии, о том что у нее родится сын. Поэтому со старых времен в народный праздник люди на Руси считали как один из самых благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу и суженого.

Кроме того, в честь этого дня, в домах подметали пол, чтобы защитить свое жилище от темных сил. Обязательно использовали заговоренный березовый веник.

После чего шли в баню, где парились и били себя вениками, чтобы обрести силу на весь год.

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