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Что нельзя делать на Пророка Захария и праведную Елисавету 18 сентября 2021 года?

1:30:599/18/2021Фото: pixabay.com
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Раньше верили, что 18 сентября в лес выходит кумоха (лихорадка) и она может напасть на тех, кто там находится.

Злой дух предстает в образе старушки-странницы

Святой Захарий был священником в Иерусалиме, чья жена Елизавета, двоюродная сестра Марии, была старше детородного возраста. Однажды в видении ему ангел сказал, что у них будет сын и они должны назвать его Иоанном. Когда он усомнился в этом, то онемел. Елизавету посетила Мария, и в это время Мария произнесла хвалебный гимн, ныне известный в Магнификате, а после рождения Иоанна речь Захария была восстановлена. Это все, что известно об Элизабет и Захарии, и содержится в Новом Завете от Луки. Также известно, что Захарий был убит в Храме, когда отказался сказать Ироду, где можно найти его сына Иоанна.

Убийцы повсюду разыскивали будущего Предтечу. Когда Святая Елисавета, заметила, что за ней гонятся, то сильно стала молить Господа спасти их с младенцем. Бог услышал ее молитвы, и тотчас расступились горы, и она укрылась вместе с ребенком от погони. В этот страшный момент святой Захария в очередной раз служил в Иерусалимском храме. Воины,которых послал Ирод, с силой пытались выяснить у преподобного, где находится его сын Иоанн. Но он не выдал ни слова о его нахождении. Тогда Ирод приказал, чтобы они убили святого Захария. Его закололи рядом с алтарем.

Святая Елисавета ушла в на небеса спустя сорок дней после преподобного Захария. Тем временем святой Иоанн, хранимый Богом, остался в пустыне до того дня, когда ему суждено было явиться израильскому народу.

В народе этот день называется Кумохин, и совершается, по традиции сегодня изгнание кумохи. Из-за существующего поверья. Раньше верили, что 18 сентября в лес выходит кумоха (лихорадка) и она может напасть на тех, кто там находится. Злой дух предстает в образе старушки-странницы, которая любит выпрашивать хлеба или пустить переночевать. Если же пустить ее в дом, то она принесет различные болезни.

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