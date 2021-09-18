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Главные запреты 19 сентября в праздник Архистратига Михаила: Нельзя совершать крупные покупки

2:30:189/18/2021Фото: pixabay.com
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В народе 19 отмечается день Михайлово чудо и вбирает в себя множество примет, традиций и поверий.

На день Архангела Михаила нужно посетить храм

Писание часто упоминает Михаила как “главного ангела” небесных.

Михаил не просто один из ангелов, он глава батальона ангелов, хотя и не их окончательный лидер; это был бы Бог.

Апостол Иоанн также записал свое видение, в котором был Михаил: “Разразилась война на небе: Михаил и его ангелы сражались с драконом; и дракон и его ангелы сражались”. Это показывает, что Михаил и Сатана имеют армии духовных существ под своим командованием—и эти существа вели (и будут вести) войну друг против друга.

Таким образом Михаил, святой ангел, ведет праведных ангелов в битве против “дракона”—сатаны, главного из демонов,—и духовных существ, следующих за ним.

В народе 19 отмечается день Михайлово чудо и вбирает в себя множество примет, традиций и поверий.

В Михайлов день под запретом любое сквернословие, также нельзя выяснять отношения и ссориться. 19 сентября старайтесь избегать конфликтов, сглаживая все разногласия мирным путем. В этот день не стоит испытывать негативных эмоций. Правильно будет настроиться на хороший лад. Ещё не следует в этот день со стола выбрасывать объедки, лучше отдайте их животным, которые остались без дома, а крошки и остатки хлеб – птицам.

Также сегодня нельзя совершать покупки - можно надолго остаться без денег.

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