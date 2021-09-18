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Важные приметы и старинные гадания в день Воспоминания чуда Архистратига Михаила 19 сентября

3:00:399/18/2021Фото: pixabay,com
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В народе этот праздник называется день Михайлово Чудо и вбирает в себя множество примет.

Темно-серого цвета облака вечером – может резко смениться погода

Имя Архангела Михаила упоминается в Священном Писании, в котором он выполняет служение делу божественного Домостроительства для защиты людей от любой опасности, и особенно от ярости дьявола. Который так боится молитвы Архангелу Михаилу.

Однажды богатый идолопоклонник, чья дочь была глухой и исцелилась Святой Водой из источника, после того как Архангел Михаил указал ему на это место и воду, принял христианство и построил Храм в честь Михаила. Примерно девяносто лет спустя молодой человек из Иераполиса по имени Архипп поселился в Храме в качестве пономаря.

Язычники этого региона, движимые завистью, решили объединить две реки, Купос и Ликостратос, и обратить их против Агиазмоса и Храма. Архипп своими молитвами сумел влить две реки в отверстие, образованное ударом Архангела Михаила, и таким образом спасти Храм. После чего область была переименована из Колласса в Хоны Фригии.

В народе этот праздник называется день Михайлово Чудо и вбирает в себя множество примет:


  • Нельзя работать в святой день, так как Бог накажет;
  • после праздника могут появиться первые заморозки;
  • если на праздник листья на верхушке березы остались зелеными, то быстро наступит зима;
  • темно-серого цвета облака вечером – может резко смениться погода;
  • если вы заметили, что на дереве лежит иней в этот день, то зима, скорее всего, будет очень снежная;
  • на Михайлово Чудо может случиться любое чудо;
  • лучше не мыть в этот день голову - в противном случае можно “смыть ум”;
  • на этот праздник можно было задать любой вопрос и вам обязательно скажут правду – любая ложь в этот праздник к самым плохим последствиям.

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праздникиМихайлово чудодень Михаила Архангелаприметы народные традиции
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