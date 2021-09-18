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Сильнейшие молитвы Архангелу Михаилу: О чем нужно помолиться каждому православному в светлый праздник Михайлова чуда 19 сентября?

4:00:119/18/2021Фото: pixabay.com
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Акафист Архангелу Михаилу составил святитель Иннокентий Херсонский, который одобрили церковной цензурой в 1854 году.

19 сентября по церковному календарю отмечается праздник Архангела Михаила

19 сентября по церковному календарю отмечается праздник Архангела Михаила и Михайлово чудо - по народному календарю

В этот день принято вспоминать чудо, которое произошло благодаря Архангелу: однажды у старого язычника онемела дочь. Он очень скорбил, что девушка не может выздороветь. Тогда к нему ночью пришел Архангел Михаил и указал на источник, из которого старику следовало напоить свою больную дочь святой водой. На утро язычник так и поступил: как только девушка отпила воды, она тут же исцелилась и смогла говорить. Обрадованный мужчина построил на месте источника храм в и назвал его в честь Архангела Михаила.

Теперь во Фригии, рядом с городом Иераполем, в местности, которое называется Херотопа, находится храм, построенный в честь Архистратига Михаила. Акафист Архангелу Михаилу составил святитель Иннокентий Херсонский, который одобрили церковной цензурой в 1854 году.

Святой Михаил помогает людям по всему миру решить свои проблемы, которые лежат тяжелым грузом. Как только верующий помолится, то многое начинает проясняться и находится решение. Также к Архангелу приходят за защитой от всего плохого, в том числе от темных сил. Молитва ему помогает сильнее всего, потому что Михаила нечисть очень сильно боится, поэтому молитва святому считается одной из самых сильных и действенных против темных сил.


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