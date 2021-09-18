Почему Архангел Михаил самый почитаемый среди верующих на Руси? Кого он оберегает и берет под свою защиту?

В православной России всегда особенно почитали и почитают святого Архангела Михаила.
В первую очередь его любят за то, что Он один из самых простых архангелов, с которым можно связаться.
Его роль состоит в том, чтобы помогать человечеству и защищать его от злых влияний.
Архангел Михаил считается покровителем небесных врат. Также его знают как лидера Божественных армий, состоящих из ангелов, архангелов и пяти других категорий небесных святых.
Михаил-Божественный защитник от сил зла, сторонник справедливости и помощник в решении наших судеб по Божественным законам.
Михаил - хранитель света и защитник духовных ценностей. Он имеет огромное значение для судьбы человечества. Согласно христианским, еврейским и исламским традициям, Архангел Михаил помогает нам победить зло, чтобы принести свет и справедливость как в физический, так и в духовный мир.
Во многих писаниях он несет ответственность за установление справедливости, праведности и милосердия во имя Бога.
Архангела Михаила также знают как защитника душ. Его помощь почти мгновенно приходит по призыву. Он действует как божественный щит против искушений, зла и трудных ситуаций (как внутренних, так и внешних)
19 сентября 2021 года отмечается Михайлово чудо. В праздник воспоминают первое и главное чудо Михаила, когда святой явился во момент нападения на церковь в честь его имени и спас ее.