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Почему Архангел Михаил самый почитаемый среди верующих на Руси? Кого он оберегает и берет под свою защиту?

6:00:109/18/2021Фото: pixabay.com
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Михаил-Божественный защитник от сил зла, сторонник справедливости и помощник в решении судеб христиан по Божественным законам.


Архангел Михаил считается покровителем небесных врат

В православной России всегда особенно почитали и почитают святого Архангела Михаила.

В первую очередь его любят за то, что Он один из самых простых архангелов, с которым можно связаться.

Его роль состоит в том, чтобы помогать человечеству и защищать его от злых влияний.

Архангел Михаил считается покровителем небесных врат. Также его знают как лидера Божественных армий, состоящих из ангелов, архангелов и пяти других категорий небесных святых.

Михаил-Божественный защитник от сил зла, сторонник справедливости и помощник в решении наших судеб по Божественным законам.

Михаил - хранитель света и защитник духовных ценностей. Он имеет огромное значение для судьбы человечества. Согласно христианским, еврейским и исламским традициям, Архангел Михаил помогает нам победить зло, чтобы принести свет и справедливость как в физический, так и в духовный мир.

Во многих писаниях он несет ответственность за установление справедливости, праведности и милосердия во имя Бога.

Архангела Михаила также знают как защитника душ. Его помощь почти мгновенно приходит по призыву. Он действует как божественный щит против искушений, зла и трудных ситуаций (как внутренних, так и внешних)

19 сентября 2021 года отмечается Михайлово чудо. В праздник воспоминают первое и главное чудо Михаила, когда святой явился во момент нападения на церковь в честь его имени и спас ее.

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православиехристианствопраздникиАрхангел Михаил
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