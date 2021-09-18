Что означает Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы: Традиции и история праздника 20 сентября

Праздник Предпразднества, отмечаемый 20 сентября - это день Рождения Пресвятой Богородицы занимает особое место в церковном календаре. Если первая женщина, Ева, своим непослушанием вместе с Адамом вывела человечество из Рая и привела к смерти, то послушание Богородицы воле Божьей, вернуло нас из рабства и привело нас к Воскресению человеческой природы в Лице Иисуса Христа и, следовательно, привело к спасению всего человечества.
Бездетные Иоахим и Анна каждый день молились, чтобы у них родился ребенок. Бог услышал их молитвы и исполнил просьбу: у них родилась Дева Мария, которая помогла спасти мир. Вместе с праведными Иоакимом и Анной радуются все верующие.
Поскольку, именно в тот период, когда в мире был сильнейший упадок нравственных ценностей и существовала огромная потребность в возрождении веры, родилась Пресвятая Дева, которая своим Чистым рождением принесла радость, рассеяла проклятие и тьму греха, освободив человеческий род от разложения и смерти.
Предпразднество означает день или несколько дней за день до двунадесятым праздником. В праздничный период, согласно Типикону, в состав молебна в храме входят молитвы, посвящаемые будущему празднику.
Раньше на Рождество Богородицы, женщины ходили рано утром на речку. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, ее красота сохранится до старости. Также в этот день родители давали советы по хозяйству невесте и жениху. Девушки, которые недавно вышли замуж, готовили праздничные пироги, чтобы угостить ими всех близких.
Обязательно на праздник посещали церкви. Особенно женщины, чтобы поставить свечку Богородице, которую предварительно обматывали бумажкой с написанными на ней просьбами. Какие желания сгорали - те исполнялись.