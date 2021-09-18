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Погода в Бердске 18 сентября 2021 года: кто сегодня может прийти из леса по приметам?

11:30:009/17/2021Фото: pixabay.com
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18 сентября отмечается народно-христианский праздник день почитания святых Захария и Елисаветы.

18 сентября из лесу может прийти кумоха (лихорадка) и напасть на деревенских женщин

В субботу, 18 сентября ожидается ясная, но прохладная погода. Так с утра воздух прогреется всего до +8 градусов, возможны небольшие осадки. К обеду станет ясно, но температура воздуха не поднимется выше 12 тепла. Ветер изменится на западный 0.9 м/с. Давление понизится и составит 735 мм рт. Ст. Относительная влажность воздуха составит 58%.

18 сентября отмечается народно-христианский праздник день почитания святых Захария и Елисаветы. Считается, что праздник вбирается в себя множество поверий, связанных с деторождением. И не просто так. Ведь, по легенде, семейная пара Захарий и Елисавета - не могли родить ребенка, пока к ним не пришел ангел и не сообщил о чуде, которое их ждет. Они должны были назвать его Иоанном и тогда на свет у родителей появился будущий Иоанн Креститель, Предтеча Господа.

Также в народе этот день назвали Кумохин или Кумокин, кумоха осенняя, изгнание кумохи, а всё потому, что раньше верили, что 18 сентября из лесу может прийти кумоха (лихорадка) и напасть на деревенских женщин. Этот злой дух может предстать в разных образах, в том числе в старушку-странницу, которая просит подать хлеба и пустить переночевать. Если же пустить её в дом, то она принесет различные болезни.

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