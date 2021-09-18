Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 15-30 сентября 2021 года: Чем опасно Полнолуние 21 сентября

Сбор последнего урожая, поздняя посадка многолетников, уход за садом и постоянная уборка двора. Несколько советов о том, как лучше всего справиться с самыми важными делами в сентябре и в какое время начинать новые работы по пересадке и уборке урожая.
С 19 по 24 сентября время для успешного завершения оставшихся дел. Сегодня можно провести тщательную уборку, наведя порядок в доме или на своем участке. Сила укоренения растений в этот период будет на своем пике, поэтому следует выполнить любые работы, которые были сделаны для роста и улучшение урожая. Не следует заранее совершать работы, которые могут значительно повредить части саженцев - в этот период это может отрицательно сказаться на их состоянии.
24 сентября, пятница. День благоприятен для сбора урожая, особенно клубневых и не предназначенных прямо к столу. В отельном хорошо выполнить обработку почвы для искоренения сорняков. При этом постарайтесь быть аккуратны с поливом. 25 сентября, суббота. Хорошее время для посева на корень, пересадки и пикировки рассады.
Полнолуние в сентябре 2021 года находится в конце Знака Рыб.
Конец Рыб также означает, что мы находимся в конце цикла, поэтому изменчивость Рыб становится еще более нестабильной.
Дикие изменения настроения в Рыбах. Будут держать нас в напряжении в это полнолуние. Из-за колебаний эмоций нам вполне может быть трудно держаться за наших друзей. Те, кого коснулась эта Полная Луна, склонны набрасываться без видимой причины, поэтому стоит держать себя в руках, если кто-то ведет себя не самым лучшим образом.