Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 15-30 сентября 2021 года: Чем опасно Полнолуние 21 сентября

12:00:189/18/2021Фото: pixabay.com
0

Полнолуние в сентябре 2021 года находится в конце Знака Рыб.

День благоприятен для сбора урожая, особенно клубневых и не предназначенных прямо к столу

Сбор последнего урожая, поздняя посадка многолетников, уход за садом и постоянная уборка двора. Несколько советов о том, как лучше всего справиться с самыми важными делами в сентябре и в какое время начинать новые работы по пересадке и уборке урожая.

С 19 по 24 сентября время для успешного завершения оставшихся дел. Сегодня можно провести тщательную уборку, наведя порядок в доме или на своем участке. Сила укоренения растений в этот период будет на своем пике, поэтому следует выполнить любые работы, которые были сделаны для роста и улучшение урожая. Не следует заранее совершать работы, которые могут значительно повредить части саженцев - в этот период это может отрицательно сказаться на их состоянии.

24 сентября, пятница. День благоприятен для сбора урожая, особенно клубневых и не предназначенных прямо к столу. В отельном хорошо выполнить обработку почвы для искоренения сорняков. При этом постарайтесь быть аккуратны с поливом. 25 сентября, суббота. Хорошее время для посева на корень, пересадки и пикировки рассады.

Полнолуние в сентябре 2021 года находится в конце Знака Рыб.

Конец Рыб также означает, что мы находимся в конце цикла, поэтому изменчивость Рыб становится еще более нестабильной.

Дикие изменения настроения в Рыбах. Будут держать нас в напряжении в это полнолуние. Из-за колебаний эмоций нам вполне может быть трудно держаться за наших друзей. Те, кого коснулась эта Полная Луна, склонны набрасываться без видимой причины, поэтому стоит держать себя в руках, если кто-то ведет себя не самым лучшим образом.

Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Николаев обрезал волосы: теперь звезду сложно узнать
news-z.info
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самые неожиданные факты о Южной Корее, 27 фото
Необычайные татуировки с миксом знаменитых картин и персонажей
30 фото мировых достопримечательностей с неожиданного ракурса
Интересные факты из жизни американских президентов
Игра элиты: почему вы должны научиться играть в большой теннис
Истина познается в сравнении: 30 прекрасных жизненных иллюстраций
Мир, который вы не увидите невооруженным взглядом: 30 фото
30 классных кадров, сделанных в удачное время
дачасадлунный календарьрыбыработы в огороде
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выбираете время по лунному календарю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву

Последние новости

БердскВброс бюллетеней заподозрили на выборах в Бердске: УИК без наблюдателей переписал протокол, увеличив число голосовавших
11:54:39 9/18/2021
Вброс бюллетеней заподозрили на выборах в Бердске: УИК без наблюдателей переписал протокол, увеличив число голосовавших
С днем оруженйника смелые открытки для настоящих мужчин
11:45:22 9/18/2021
С днем оруженйника смелые открытки для настоящих мужчин
Принуждение к голосованию: ЦИК зафиксировал 137 таких случаев на выборах в Госдуму 17-19 сентября
11:20:15 9/18/2021
Принуждение к голосованию: ЦИК зафиксировал 137 таких случаев на выборах в Госдуму 17-19 сентября
Подросток расправился со своей семьей и собаками: Фото трупов выложил в сеть
10:53:35 9/18/2021
Подросток расправился со своей семьей и собаками: Фото трупов выложил в сеть
Первые 10 квартир разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму
10:45:23 9/18/2021
Первые 10 квартир разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму
«Блин, 50 лет!»: Анна Нетребко без макияжа в постели восхитила поклонников
10:12:52 9/18/2021
«Блин, 50 лет!»: Анна Нетребко без макияжа в постели восхитила поклонников
БердскВ Бердске ночью заварили дверной замок перед встречей с телеведущей Татьяной Лазаревой: Она наблюдает за выборами 17-19 сентября
9:57:35 9/18/2021
В Бердске ночью заварили дверной замок перед встречей с телеведущей Татьяной Лазаревой: Она наблюдает за выборами 17-19 сентября
Впервые с 22 августа в России выявили более 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки на 18 сентября
9:32:05 9/18/2021
Впервые с 22 августа в России выявили более 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки на 18 сентября
БердскСкупщиков голосов для выборов выявили в Бердске: Полиция ищет Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109
9:12:28 9/18/2021
Скупщиков голосов для выборов выявили в Бердске: Полиция ищет Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109
Суд отказал расчленившему аспирантку в Петербурге историку Соколову в предоставлении общественного защитника
8:55:41 9/18/2021
Суд отказал расчленившему аспирантку в Петербурге историку Соколову в предоставлении общественного защитника