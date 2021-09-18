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Какие растения и кустарники можно размножить в сентябре - октябре

1:00:009/18/2021Фото: pixabay.com
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В это время года следует брать полузрелые черенки. Они древесные у основания, но мягкие на кончике. Осенью уровень гормонов находится на высоте, поэтому все ростки должны хорошо укорениться и расти.

Необходимо выбрать веточки для черенков из хорошо вызревших одревесневших однолетних кустарников

Черенкование растений - называют клонированием. Это удобный способ размножения использует материнское растение, с которого берется какая-то часть, в частности лист или побег.

Сентябрь- самое подходящее время для черенкования разных растений. Некоторые виды растений, например полустойкие многолетние растения или нежные кустарники, могут не справиться с зимними морозами. Поэтому, взяв черенки, необходимо не сомневаться, что сможете посадить их в следующем году. Осенние черенки также хорошо увеличивают запас растений, которые можно посадить весной.

В это время года следует брать полузрелые черенки. Они древесные у основания, но мягкие на кончике. Осенью уровень гормонов находится на высоте, поэтому все ростки должны хорошо укорениться и расти. Твердое основание делает черенки менее склонными к гниению.

Лучше всего откликаются на попытки укоренения смородина (черная и золотистая), облепиха, виноград Изабелла. Также хороши для приживаемости будут: жимолость, смородина - красного или белого вида, крыжовник, актинидия и крупноплодный сортовой виноград. Не поддаются укоренению черенками: малина, черноплодная рябина, шиповник. Их можно размножить отводками.

Для этого необходимо выбрать веточки для черенков из хорошо вызревших одревесневших однолетних кустарников. Затем необходимо нарезать веточки, чтобы на них находились три или четыре почки, и держим их в пакете в холодильнике или погребе до зимы. Затем перекладываем на хранение в снег (без пакета), можно обернуть в тряпочку. Когда снег растает, можно снова перенести черенки в пакетике в погреб или холодильник. Перед посадкой черенки нужно будет вымочить в талой воде — эта операция называется оводнение.

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