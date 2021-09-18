Что обязательно должно стоять на столе в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября: Чем поминают умерших?

Поводом для создания Дмитриевской субботы послужила известная Куликовская битва. Поначалу в этот день вспоминали и поминали только погибших в том бою солдат. Но со временем память об умерших защитниках отечества стала ослабевать, и в результате все усопшие православные стали поминаться.
Как и любой день поминок, на Дмитриевскую субботу проводятся панихиды, заупокойными молитвами, посещением кладбищ и специальными поминальными трапезами.
Обычно в такие трапезы на столе должны стоять определенные блюда. Поминальная трапеза проводится после богослужения. В этот день принято накрывать богатый стол, на котором обязательно должны стоять блюда, которые при жизни были любимыми у ваших близких. Самое главное, чтобы на столе были пироги с разной начинкой. В древности считалось, что это может очень порадовать усопшего.
Во время поминальной трапезы было необходимо поставить на стол отдельную чистую тарелку, куда каждый родственник складывал по одной ложке своей еды.
Так же, например, накануне церковных заупокойных молитв, накануне субботы было принято оставлять в бане чистую воду и новые веники для душ умерших. Точно так же ночью на столе оставляли специально приготовленный ужин, чтобы прибывшие предки могли их поесть. В целом масштаб и размах празднования этого дня в России свидетельствует о слиянии двух традиций - языческого праздника предков и христианского дня поминовения усопших.