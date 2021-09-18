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От бабочек до синяков: чему меня научили жестокие отношения, как он издевался надо мною

8:00:409/17/2021Фото: pixabay.com
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Распознавание жестокого обращения - первый шаг к получению помощи, но что происходит, если вы не знаете, что что-то не так?

Не обращая внимания на совет мамы, я с радостью приняла титул подруги и очень обрадовалась

Кали Борович

Не многие люди хотят вернуться на первый год обучения в старшей школе.

Наполненные нежелательными прыщами, дискомфортными школьными танцами и подростковой тревогой, одна только мысль об этих четырех годах может вызвать ужасающие воспоминания независимо от вашего возраста.

Но если бы у меня были эти годы назад, чтобы все это повторить, я бы с радостью вернулась и повторила двухлетние отношения, которые привели меня на дно

Вспомните свои первые отношения . Будь то рисование его или ее инициалов в сердце или просто мечта об этом особенном человеке, все это должно было где-то начинаться, пишет yourtango.com.

Мне было 14 лет, когда появилась моя первая любовь, достойная мечтаний. Мы вместе ходили в школу много лет, но никогда особо не замечали друг друга. Все были удивлены, когда мы начали встречаться.

Я помню тот день, как будто он был вчера. Я бежала к машине моей мамы после школы в тот день, когда он попросил меня стать его девушкой, и была на седьмом небе от счастья. Но когда я рассказал маме эту новость, выражение ее лица не разделяло моего восторга.

Это был первый красный флаг.

Не обращая внимания на совет мамы, я с радостью приняла титул подруги и очень обрадовалась. Никогда прежде не было человека, с которым я так хотел бы быть.

Вскоре я стал чаще приходить к нему домой, чем к себе домой , гулять с его друзьями и проводить с ним все свое время.

Это был красный флаг номер два.

Примерно через четыре месяца наших отношений я потерял почти всех своих друзей. Мы все делали вместе, что не оставляло времени ни на кого.

Меня больше не приглашали пойти в торговый центр по выходным или ночевать с друзьями, но я совершенно не обращал на это внимания.

Красный флаг номер три пролетел мимо меня.

Все признаки оскорбительных отношений были прямо передо мной. Но в 14 лет я не понимал, что такое жестокие отношения.

Когда он начал говорить мне, что я могу носить в школу и с кем мне следует дружить, я не понимал, что что-то не так.

Распознавание жестокого обращения - первый шаг к получению помощи, но что происходит, если вы не знаете, что что-то не так? Это продолжается

В конце концов психологическое насилие превратилось в физическое. Схватить меня за руку или выхватить телефон из руки стало нормальным поведением, и я все еще не осознавал, что это неправильно, до тех пор, пока не прошло несколько месяцев после того, как наши отношения закончились.

Мои отношения начались с бабочек и закончились синяками.

Согласно Национальной горячей линии по борьбе с домашним насилием , я не одинок. В 2014 году 30 процентов опрошенных женщин заявили, что они подвергались жестокому обращению, но еще 50 процентов заявили, что они испытали по крайней мере одну форму насилия в своих отношениях.

Как и мне самому, было легче сказать, что я испытал насилие, чем признать, что я был в жестоких отношениях.

Эти два года моей жизни были моим дном. У меня больше не было друзей, и моя семья оттолкнулась так далеко, что попытки вернуться туда, где я был, заняли у меня почти всю среднюю школу.

Мои отношения начались с бабочек и закончились вожатым.

Если бы я мог вернуться к тому первому свиданию, я бы не отказал ему. Вместо этого я бы узнал предупреждающие знаки и постоял за себя

Я отказывался отгораживаться от друзей, носить то, что хочу, и не позволял никому толкать меня. Я был бы самим собой.

Несмотря на то, что я стал сильнее благодаря отношениям, я бы сделал все сразу, если бы это означало защитить себя от боли. Но так как я не могу вернуться, я продолжу рассказывать свою историю .

Я отказываюсь снова молчать.

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