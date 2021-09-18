У сильных женщин может быть любой парень, которого они хотят, если они сделают эти 7 вещей

Она встает каждое утро на рассвете, выпивает две рюмки эспрессо и свежий сок перед тем, как выскочить за дверь. Она приходит ровно на 15 минут раньше на встречу в 8 утра. Ее график полностью загружен, как печеный картофель, который вот-вот взорвется в любой момент.
У нее в душе огонь. Она владеет каждой комнатой, в которую входит, захватывая толпу каждым произнесенным словом. Она отлично справляется с несколькими задачами, каждый день следя за тем, чтобы ее список дел составлялся, пишет yourtango.com.
Несмотря на немыслимые проблемы, с которыми она сталкивается, она ни минуты не сомневается в своей способности решить их все. Она абсолютная сила; крепче, чем виски на камнях.
И хотя она достигла пика своей карьеры, она не может понять , почему ее амбиции и стремление к успеху не отражаются в ее жизни свиданий. Чего хотят мужчины? Она просто не может этого понять.
Ее преданность делу и трудолюбие невероятно привлекательны, но они вбивают клин между ней и мужчиной, с которым она встречается. Ей кажется, что единственное, чего она хочет больше всего на свете, - это то, чего она не может получить!
Вот семь вещей, которые сильные, сексуальные и успешные женщины должны делать по-разному, когда дело касается мужчин (в зависимости от того, чего хотят мужчины)
1. Отпустите контрольКогда дело доходит до достижения личных и карьерных целей, у вас есть вся сила в мире. Хотя это может дать вам чувство контроля, вашему мужчине не понравится думать, что он должен быть там, по щелчку ваших пальцев. У него есть свои чувства, мнения, цели и жизнь вне вас, и ему нужна свобода самовыражения.
Вы не имеете права отдавать приказы. У него есть голос, и он хочет, чтобы его услышали. Вы должны принять его точку зрения, даже если она отличается от вашей. Отношения основаны на уважении к партнеру таким, какой он есть. И помните, почему вы вообще начали встречаться с ним.
Когда дело доходит до любви, нет немедленных ответов. Неизвестное - вот что заинтриговывает вас обоих. Итак, отложите свой ежедневник, и пусть будет немного тайны и волнения. Острые ощущения - это часть приключения.
2. Позвольте мужчине вести за собой на начальных этапахВы должны быть осторожны, чтобы не выхолостить его, так как именно в этот момент ему нужно почувствовать себя в расцвете сил, чтобы преследовать вас. Заднее сиденье дает ему импульс заставить работать на вас. Чем усерднее он работает, тем больше будет ценить вас как своего партнера. Это дает ему возможность развить эмоциональное обязательство быть рядом с вами.
Как и в случае с вашей карьерой, успех не приходит в одночасье. Хотя терпение - не ваша сильная сторона, свидания - ваш лучший друг . Он не будет торопиться, если думает, что вы - добыча на всю жизнь. И поверьте нам, вы не хотите быть уловкой дня.
Итак, как и все, что нужно для роста, чтобы достичь плодов, позвольте ему ловить рыбу в течение нескольких дней или даже недель, пока он не начнет медленно наматывать вас.
3. Перестаньте пытаться решить его проблемыВы прекрасно решаете проблемы на работе, дома, в кругу семьи и друзей. Фактически, все приходят к вам, чтобы спасти положение. Однако, если он прямо не попросит совета у вас, вам придется научиться держать язык за зубами и слушать . На самом деле, выслушивание станет одним из ваших самых ценных активов в отношениях.
Он может быть доволен своими недостатками и не хочет меняться. По правде говоря, вам придется оставить его в покое, потому что вы не фиксатор, а любовник.
Никто не идеален! Фактически, то, что делает его уникальным, - это то, кем он является в целом. Вы не можете изменить некоторые аспекты его характера, это решать ему. Он выбрал вас, поэтому вам нужно будет принять его таким, какой он есть, и он будет вечно благодарен.
4. Полностью примите то, что вы не его начальникОн нанял тебя не для того, чтобы показать ему веревки. Он хочет узнать о вас, понять вас и стать вашим товарищем по команде. Вы находитесь на одном уровне и должны работать вместе, чтобы выполнить работу; будь то покупка продуктов, приготовление ужина или планирование поездки на выходные.
Ваши отношения должны включать обе ваши точки зрения! При выполнении повседневных задач важно просить друг друга о помощи и поддерживать друг друга. В отношениях нет доминирования. Все дело в том, чтобы найти баланс между вами двумя, не наступая друг другу на ногу; если, конечно, ты не танцуешь всю ночь напролет.
5. Держите свое финансовое положение в тайнеДаже если вы серьезный кормилец, дайте ему почувствовать себя мужчиной. Ваше восхищение и преданность друг другу не являются отражением вашего дохода. Любовь бесценна. Так что не пытайтесь подкупить его подарками. Это ослабит его, поскольку он не сможет ответить на жест.
Дело не в том, чья копилка весит больше. Любовь - это не соревнование. Это непрерывный процесс сострадания и связи, чтобы относиться друг к другу. Построение фундамента ваших отношений похоже на построение империи. Шаг за шагом.
6. Празднуйте его достижения, большие и маленькиеНезависимо от того, выиграет ли он в баскетбольном матче или получит бонус на работе, любое достижение заслуживает вашего признания. Его достижения так же важны, как и ваши, независимо от того, насколько они малы или велики.
Важно поощрять и поддерживать друг друга, чтобы создать более глубокую связь, увеличить близость и добиться большего удовлетворения в отношениях. Жизнь - это восхищение мелочами , поскольку они создают общую картину.
7. Общайтесь в его темпеЕсли вы отправляете длинные сообщения, для которых требуется группа редактирования, а он отвечает только несколькими словами, вам необходимо уменьшить длину ваших сообщений. На начальных этапах позвольте мужчине руководствоваться своим стилем общения, чтобы выстроить с ним взаимопонимание. Когда вы говорите над ним и пытаетесь запустить шоу, он обязательно выключится и выключится.
Для мужчины может быть ошеломляющим слишком быстро испытать слишком много эмоций при первом знакомстве с вами. Ему не нужно знать о ваших новых туфлях или о том, что вы ели на завтрак. Когда вы отправляете сообщения, похожие на книгу, они кажутся вам нужными и заставляют вас казаться, что вам нужно подтверждение, даже если вы этого не делаете.
Очень важно подключиться, задавая по одному вопросу за раз. Позвольте вашим сообщениям течь естественно и органично с его.
И да, мужчины реагируют на сообщения медленнее. Они не чувствуют необходимости разговаривать каждый час в течение дня, поскольку они не настроены на общение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не говоря уже о том, что чрезмерные текстовые сообщения могут оставлять место для недопонимания. Твердое эмпирическое правило состоит в том, чтобы ваши сообщения содержали не более десяти слов.