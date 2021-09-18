Является ли зелень секретом замедления процесса биологического старения?

Все мы знаем, что окружение зеленью полезно для ума и души, но может ли это быть полезно и для тела?
Исследователи планетарного здоровья из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша обнаружили, что это действительно так, по крайней мере, для женщин.
Впервые в мире они показали связь между количеством растений в непосредственном окружении человека и более медленным биологическим старением на основе изменений в метилировании ДНК, пишет medicalxpress.com.
«Перед тем, как приступить к этому проекту, мы провели поиск в медицинской литературе», - говорит доктор философии. кандидат и первый автор Жунбинь Сюй », и смог найти только один реферат, представленный на конференции, но никогда не записанный и не опубликованный в рецензируемом журнале, который затрагивал бы эту тему.
«Он был сфокусирован на младенцах и сравнил их биологический срок беременности с зеленью, окружающей мать во время беременности, так что это было совсем другое приложение по сравнению с нашим текущим исследованием».
Их исследование было недавно опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives .
В условиях старения мирового населения, обусловленного увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, понимание того, как продлить хорошее здоровье и функционирование до старости, является приоритетом.
Один из самых надежных маркеров биологического старения - связанные со старением изменения метилирования, обнаруженные в ДНК человека. Здесь некоторые участки ДНК покрываются молекулами метила.
Роль метилирования
Некоторые участки ДНК имеют сайты CpG, которые особенно склонны к усилению метилирования с возрастом, и это ограничивает функциональность затронутых генов. И наоборот, старение может также снизить метилирование в других областях, что приведет к сверхэкспрессии генов, что может быть столь же вредным.
DNAmAge - это мера биологического возраста человека, измеряемого по метилированию, и для его расчета широко используются четыре основных алгоритма: возраст Хорват, возраст Ханнума, PhenoAge и GrimAge.
Растет количество исследований, которые указывают на то, что GrimAge может быть самым надежным средством оценки DNAmAge, учитывая его сильную предсказательную силу в отношении будущего здоровья, такого как время смерти, рака и сердечных заболеваний.
Сравнивая DNAmAge человека с его хронологическим возрастом в годах, исследователи могут рассчитать ускорение биологического старения (DNAmAgeAC). Повышенное ускорение связано с преждевременной смертью и многочисленными заболеваниями старения, такими как рак и болезни сердца.
Хотя некоторые изменения метилирования неизбежны, мы действительно можем на них повлиять. Исследования показывают, что такие меры, как изменение диеты и факторы окружающей среды, могут обратить вспять неблагоприятные изменения метилирования.
«Мы предположили, что количество зелени в непосредственном окружении человека может играть роль в сокращении ускоренного биологического старения», - говорит Ронгбин.
"Высокая плотность местной растительности - сады, парки, кустарники - может снизить умственное напряжение, предоставить пространство для социального взаимодействия, стимулировать физическую активность и уменьшить вред от загрязнения воздуха и жары. Учитывая, что все это является определяющими факторами хорошего здоровья, это сделало чувство, что может быть связь".
Исследователи использовали существующие данные Австралийского маммографического исследования плотности близнецов и сестер, в котором ранее изучались связи между экологическими, генетическими факторами и факторами образа жизни и плотностью ткани груди, известным фактором риска рака груди.
Первоначальные участники испытания включали близнецов женского пола в возрасте 40-70 лет из Перта, Сиднея и Мельбурна, а позже когорта была расширена за счет их сестер, не являющихся близнецами. Образцы крови были собраны и сохранены в виде карточек Гатри, как это делается для новорожденных.
Эти карты послужили источником для анализа метилирования ДНК, выполненного в рамках данного исследования. Уровни метилирования были проанализированы в лаборатории, и для каждой из 479 женщин из 130 различных семей были рассчитаны четыре ДНК-мАгена с использованием четырех алгоритмов, упомянутых выше.
Вторая часть проекта заключалась в нанесении на карту уровней растительности возле домов участников. Участники исследования предоставили адреса проживания для исследования, которые были преобразованы в координаты долгота-широта с помощью интерфейса Google Maps.
Хотя существует риск, что некоторые участники переехали в это время, национальный опрос в Австралии в 2008 году показал, что 80% в этой возрастной группе не переезжали в другой дом более пяти лет.
Команда использовала показания в инфракрасном и видимом свете со спутника НАСА, чтобы оценить массу местной растительности за 12 месяцев, предшествующих забору крови каждого участника.
Растения поглощают видимый красный свет для фотосинтеза, но сильно отражают инфракрасный и ближний инфракрасный свет. Исследователи использовали это - и некоторые довольно сложные математические формулы, объясняющие атмосферные искажения в показаниях освещенности - для оценки плотности зелени на расстоянии до 2 км от их домов.
«Мы обнаружили, что при использовании самого надежного из алгоритмов, GrimAge, повышенная экологичность окружающей среды была связана с более медленным биологическим старением», - говорит Ронгбин. «Наше исследование показывает, что увеличение на 0,1 единицы индекса нормализованной разницы растительности в пределах 500 метров от дома связано со снижением биологического старения на 0,31 года по данным GrimAge.
«Предыдущие когортные исследования говорят нам, что это эквивалентно сокращению общей смертности на 3%. Связь оставалась стабильной при измерении зеленых насаждений на расстоянии 300 метров, одного километра и двух километров от дома».
Три компонента GrimAge показали особенно сильную связь с замедленным биологическим старением :
- Зеленый цвет связан с обращением изменений метилирования ДНК, возникающих в результате воздействия сигаретного дыма.
- Зеленый цвет может быть связан с улучшением иммунной функции и метаболическим здоровьем, на что указывает биомаркер GDF-15.
- Зеленый цвет может быть связан с уменьшением жировых тканей, наблюдаемых при ожирении, и улучшением здоровья почек, на что указывает биомаркер цистатин.
«Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши результаты в более крупных исследованиях, - говорит Ронгбин, - и посмотреть на процесс у мужчин, но это захватывающий набег в этой области».