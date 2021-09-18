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Быстрый и недорогой способ проверить уровни антител SARS-CoV-2 у людей

5:30:409/17/2021,Боб Йирка, Medical XpressФото: pixabay.com
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Новое устройство основано на использовании органических электрохимических транзисторов - типов транзисторов, которые потребляют ток, управляемый ионами в электролите, после инжекции в проводник.

Многие тесты могут давать ошибку
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Группа исследователей из Политехнического университета Гонконга разработала то, что они называют быстрым и недорогим способом тестирования антител SARS-CoV-2 у пациентов-людей. Результаты опубликованы в журнале Science Advances, пишет medicalxpress.com.

Когда человек заражается вирусом SARS-CoV-2, его иммунная система в ответ создает антитела как один из способов борьбы с инфекцией. Иммунная система продолжает вырабатывать такие антитела еще долгое время после того, как инфекция исчезла. К сожалению, до сих пор неизвестно, как долго организм продолжает их производить; таким образом, дискуссии о том, когда делать бустерные уколы, в последние недели стали жаркими. Возможный способ уменьшить такие разговоры и успокоить умы пациентов - это доступ к дешевому и легкодоступному устройству для тестирования.который может измерить уровень антител, вырабатываемых данным человеком. Такое устройство также сможет сообщить, был ли человек ранее инфицирован вирусом SARS-CoV-2 или был ли он вакцинирован против него. В рамках этой новой попытки исследователи из Гонконга утверждают, что создали именно такое устройство.

Новое устройство основано на использовании органических электрохимических транзисторов - типов транзисторов, которые потребляют ток, управляемый ионами в электролите, после инжекции в проводник. В этом случае исследователи смогли использовать их для преобразования биосигналов в жидкостях организма в электрические сигналы.которые можно проанализировать с помощью программного обеспечения, запущенного на смартфоне. Чтобы использовать транзисторы, исследователи поместили их в отдельные пластиковые полоски, которые затем прикрепили к корпусу. Во время использования на полоску будет помещаться капля крови или слюны, позволяя транзистору выполнять свою работу. Чтобы сделать его еще проще в использовании, исследователи использовали Bluetooth, чтобы тестирование можно было проводить без проводов. После начала анализа результаты можно будет получить всего за пять минут. Исследователи утверждают, что пластиковые полоски стоят всего 1 доллар США.

Исследователи протестировали свое устройство и обнаружили, что оно очень точное при анализе образцов крови и слюны. Они также уже приняли меры для скорейшего начала клинических испытаний своего устройства .

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