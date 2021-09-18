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Новая загадка ковид-вакцинации: срочно необходимо выяснить, почему меняется менструальный цикл после прививки от коронавируса

7:00:089/17/2021,от British Medical JournalФото: pexels.com
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Большинство людей обнаруживают, что их периоды нормализуются в следующем цикле, и, что важно, нет никаких доказательств того, что вакцинация COVID-19 отрицательно влияет на фертильность.

На менструальный цикл может влиять иммунный ответ организма на сам вирус, при этом одно исследование показало нарушение менструального цикла примерно у четверти женщин, инфицированных SARS-CoV2
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Некоторые женщины говорят, что их менструальный цикл меняется после вакцинации от COVID-19. В The BMJ сегодня, д-р Виктория, репродуктивный специалист в Имперском колледже Лондона, говорит, связь между менструальными изменениями после COVID-19 вакцинацией правдоподобно и должны быть исследованы.

Она пишет, что изменения менструации или неожиданное вагинальное кровотечение не входят в число общих побочных эффектов вакцинации COVID-19. Тем не менее, ко 2 сентября в схему надзора британского агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) было направлено более 30 000 таких сообщений о побочных реакциях на лекарственные препараты, пишет medicalxpress.com.

Однако большинство людей обнаруживают, что их периоды нормализуются в следующем цикле, и, что важно, нет никаких доказательств того, что вакцинация COVID-19 отрицательно влияет на фертильность.

MHRA заявляет, что данные его эпиднадзора не подтверждают связь между изменениями менструального цикла и вакцинами против COVID-19, поскольку количество сообщений невелико по отношению как к количеству вакцинированных людей, так и к распространенности нарушений менструального цикла в целом.

Однако способ сбора данных затрудняет получение окончательных выводов, говорит Мале.

Она утверждает, что необходимы подходы, лучше оснащенные для сравнения показателей менструальных изменений у вакцинированных и невакцинированных популяций, и указывает, что Национальный институт здоровья США (NIH) выделил 1,67 миллиона долларов для поддержки этого важного исследования.

Она добавляет, что отчеты об изменениях менструального цикла после вакцинации против COVID-19 были сделаны как для мРНК, так и для вакцин с вектором аденовируса, предполагая, что, если есть связь, это, скорее всего, является результатом иммунного ответа на вакцинацию, а не конкретный компонент вакцины .

Действительно, на менструальный цикл может влиять иммунный ответ организма на сам вирус, при этом одно исследование показало нарушение менструального цикла примерно у четверти женщин, инфицированных SARS-CoV2.

По ее словам, если будет подтверждена связь между вакцинацией и менструальными изменениями, это позволит людям, желающим сделать вакцинацию, заранее планировать потенциально измененные циклы.

В то же время она предлагает клиницистам поощрять своих пациентов сообщать о любых изменениях менструации или неожиданном вагинальном кровотечении после вакцинации в схему MHRA. И любой, кто сообщает об изменении менструации, сохраняющейся в течение нескольких циклов, или новом вагинальном кровотечении после менопаузы, должен лечиться в соответствии с обычными клиническими рекомендациями для этих состояний.

«Один из важных уроков заключается в том, что влияние медицинских вмешательств на менструацию не должно оставаться в тени в будущих исследованиях», - заключает она.

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