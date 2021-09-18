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С днем Архангела Михаила 19 сентября яркие открытки и светлые поздравления для каждого

12:15:379/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Михайлов день. Архангела Михаила считают покровителем рода человеческого.

День архангела Михаила или Михайлово чудо

Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьичко хранит
Всегда Архангел Михаил!

День архангела Михаила или Михайлово чудо

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

День архангела Михаила или Михайлово чудо

Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.

Источник: pozdravok.ru

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