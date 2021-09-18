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Заявление в прокуратуру об избиении 14-летней дочери сотрудницей полиции Бердска написала мать пострадавшей. Смотрите видео

4:04:439/18/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам отца, после того, как дочь привезли в отдел полиции, она разговаривала с ним по телефону в нормальном тоне, но женщина-полицейский, видимо, не сочла разговор подобающим. По предположениям, после удара смартфон девочки выпал из рук.

Обращение в прокуратуре приняли сегодня, 17 сентября

Заявление в прокуратуру об изуродованном лице своей 14-летней дочки написала Анна Зеленская.

Что произошло

Напомним, как заявляла "Курьер. Среда. Бердск" сама Анна, губу ее дочери Анастасии разбила в отделе полиции сотрудница ПДН. Подросток Анастасия Байдина 12 сентября задержалась в компании друзей и в выпившем состоянии не хотела идти домой. Чтобы образумить Настю, бабушке пришлось прибегнуть к крайним мерам и вызвать полицию. Пока Анна Зеленская, будучи матерью школьницы, ехала с работы в отдел полиции на такси, ей позвонил отец девочки, сообщив о плаче Насти в трубку и упоминании, что ее бьют. Поначалу мама девочки не поняла о чем говорит отец, однако, как только приехала в отделение, увидела ужасающую картину: Настя сидела на стуле и плевалась кровью, в то время, как сотрудница ПДН стояла над девочкой без желания оказать той помощь.

"Оттаскала за волосы"

- Дочь при виде меня тут же бросилась ко мне и сказала, что сотрудница ПДН ее избила. У меня был эмоциональный шок. Я эту сотрудницу за волосы оттаскала,- признавалась журналистам Анна 14 сентября.

После произошедшего инцидента в полиции была назначена служебная проверка для установления полноты принятых мер сотрудниками полиции в ходе профилактической работы с несовершеннолетней.

Об обращении в прокуратуру

Писать заявление по факту случившегося в полицию мать Анастасии не стала, посчитав нужным обратиться в бердскую прокуратуру, что и сделала сегодня, 17 сентября.

- Секретарь в прокуратуре сказала, что обращение принято и если возникнут какие-то вопросы, то со мной свяжутся, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" Анна Зеленская.

Также Анна упомянула, что во время всех так называемых проверок "правоохранительными" органами, ни с ней, ни с отцом ребенка никто не связывался. Это сильно возмущает мать, ведь как может идти разбирательство без выяснения каких-либо деталей.

А что говорит отец?

Слова матери поддержал и отец девочки Григорий Байдин. Он подтвердил, что избиение произошло во время его разговора с Настей по телефону.

- Да, она со мной разговаривала и в этот момент сотрудница ее ударила. Она заплакала, трубку бросила. До этого со мной нормально разговаривала по телефону,- заявил родитель Анастасии Байдиной 17 сентября.

Как предполагает отец, когда произошел удар, его дочь уронила из рук телефон. Тогда мужчина стал звонить матери. По словам Григория, девочка никому не грубила. Характер своей дочери Байдин описал следующим образом:

- Я не жалуюсь. Настя ко мне в гости приезжала и жила. Нормальная она по характеру, - высказался отец.

Кроме того, мужчина отметил, что мать девочки, как и любой другой родитель, при виде своего плачущего ребенка с кровью на лице, заступился бы за него.

- С этим надо разбираться. Почему органы так себя повели, - произнес отец Байдиной.

Как себя чувствует девочка?

Как стало известно, в настоящее время 14-летняя Анастасия, получившая травму, чувствует себя лучше. По словам матери, у девочки на губе остался небольшой синяк. Опухоль сошла, но рассечение до сих пор болит. Анна Зеленская подчеркнула, что пирсинги на губах и на других частях тела, ее дочь никогда не носила, так что вероятность получения травмы из-за снятия украшения отсутствует. Семья ждет заключения судмедэкспертизы.

Когда снимут с учета?

К слову, Анастасия Байдина состоит на учете в ПДН с 2019 года. Девочка попала в плохую компанию и вела работу над собой. В этом году несовершеннолетнюю должны были с учета снять, однако обстоятельства сложились далеко неблагоприятным образом.

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