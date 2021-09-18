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Бесподобные открытки для православных в день Воспоминание чуда Архистратига Михаила 19 сентября

1:45:529/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В церковном календаре есть день почитания святого Архистратига Михаила 19 сентября.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила

Архангел Михаил пришел во сне к отцу немой девушки. Мужчина очень хотел помочь дочери, но совершенно потерял надежду на выздоровление. Архангел сказал во сне, что мужчине стоит напоить девушку святой водой из источника. Совет Архангела сработал, поэтому мужчина решил построить в честь этого чудесного исцеления храм на месте того самого источника. Он так и сделал, назвав его в честь архангела Михаила.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила

На этом чудеса не закончились. В течение многих лет в этом храме проводил службы отец Архипп. Язычники долгое время пытались помешать его проповедям и даже пытались убить его, но у них не выходило. В итоге они решили погубить сам храм. Они начали копать ров, чтобы направить русло двух рек прямо на храм. У них почти получилось это сделать, но молитвы Архиппа спасли святое место. Внезапно произошел обвал в скале, который перенаправил потоки воды в другую сторону. Именно об этом и принято вспоминать у православных христиан 19 сентября каждого года.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила

Источник: dailyhoro.ru

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