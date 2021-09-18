С днем оруженйника смелые открытки для настоящих мужчин

Оружейников поздравить
Нынче повод славный есть.
Их заслуг, умений славных
Не возьмусь я перечесть.
Пусть всегда стреляют ружья
Только в знак больших побед.
Пусть заряжен будет счастьем
Каждый личный пистолет.
Девятнадцатое сентября —
День оружейника страны,
Мы все в этот праздник чудесный
За оружейников горды!
Пусть ваше оружие служит
Для безопасности страны,
А не для боевых действий,
Пусть не будет войны.
Пусть солнышко ярко светит,
И в небе не будет туч,
А боевой запас наш
Всегда силён и могуч!
Важное, ценное, Древнее, нужное, Разного вида Мы знаем оружие.
По праву создателя
Мы поздравляем
И в день оружейника
Все пожелаем:
Важного, ценного,
Нужного, светлого,
И современного,
И беззаветного!
Источник: pozdravok.ru