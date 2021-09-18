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С днем оруженйника смелые открытки для настоящих мужчин

11:45:229/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России

День оружейника

Оружейников поздравить
Нынче повод славный есть.
Их заслуг, умений славных
Не возьмусь я перечесть.

Пусть всегда стреляют ружья
Только в знак больших побед.
Пусть заряжен будет счастьем
Каждый личный пистолет.

День оружейника

Девятнадцатое сентября —
День оружейника страны,
Мы все в этот праздник чудесный
За оружейников горды!

Пусть ваше оружие служит
Для безопасности страны,
А не для боевых действий,
Пусть не будет войны.

Пусть солнышко ярко светит,
И в небе не будет туч,
А боевой запас наш
Всегда силён и могуч!

День оружейника

Важное, ценное, Древнее, нужное, Разного вида Мы знаем оружие.

По праву создателя
Мы поздравляем
И в день оружейника
Все пожелаем:

Важного, ценного,
Нужного, светлого,
И современного,
И беззаветного!

Источник: pozdravok.ru

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