Какой сегодня церковный праздник 18 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 сентября 2021
Пророка Захарии и праведной Елисаветы
Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида)
Народные праздники и приметы
Захарий и Елизавета
В этот народный праздник чтут память пророка Захария и святой Елисаветы.
По традиции в этот день принято обметать дом березовым веником. Считается, что такой ритуал защищает от нечистой силы до весны.
Также в этот праздник парятся в бане. В народе верят, что это придает сил и здоровья на весь год.
Эта дата считается одним из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь и судьбу.
В народе верят, что рожденный в этот день человек, может стать знахарем или колдуном.
Если на рябине пожелтели листья, то зима будет ранней и морозной.
Приметы
В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.
Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.
Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.
Источник: my-calend.ru