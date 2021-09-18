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Какой сегодня церковный праздник 18 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:179/17/2021Фото: pixabay.com
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По традиции в этот день принято обметать дом березовым веником. Считается, что такой ритуал защищает от нечистой силы до весны.

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая

Православные праздники 18 сентября 2021

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Народные праздники и приметы

Захарий и Елизавета
В этот народный праздник чтут память пророка Захария и святой Елисаветы.

По традиции в этот день принято обметать дом березовым веником. Считается, что такой ритуал защищает от нечистой силы до весны.

Также в этот праздник парятся в бане. В народе верят, что это придает сил и здоровья на весь год.

Эта дата считается одним из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь и судьбу.

В народе верят, что рожденный в этот день человек, может стать знахарем или колдуном.

Если на рябине пожелтели листья, то зима будет ранней и морозной.

Приметы

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.
Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.
Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.

Источник: my-calend.ru

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