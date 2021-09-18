Европа требует расследовать взвинчивание цен «Газпромом»: Виноват штиль на море

Депутаты Европарламента направили письмо в Еврокомиссию с требованием расследовать действия компании «Газпром» с точки зрения антимонопольных норм.
В ЕК подтвердили, что письмо получено, но они считают, что цена на топливо выросла из-за объективных причин.
- Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе - сообщил источник в ЕП.
Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила получение документа:
- Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме.
Другая представитель ЕК Вивиан Лунела заявила, что в росте цены на топливо виноваты объективные причины и совпадение ряда факторов. Одной из причин роста цены стал штиль в Северном море, не позволивший вырабатывать энергию из альтернативных источников (ветряков). Потери от недополучения энергии компенсировались газом.
Также на цену повлияло невозможность повышения производства в Норвегии Нидерландах и Великобритании и уход сжиженного газа в Азию, где наблюдается рост экономических процессов, вызвавший дополительный спрос на газ, сообщает ТАСС.