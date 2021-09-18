Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Европа требует расследовать взвинчивание цен «Газпромом»: Виноват штиль на море

2:22:509/18/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Депутаты Польши и балтийских государств требуют привлечь российскую госкорпорацию к ответственности за резкий скачок цены на газ.

В Европе хотят понять, почему так выросла цена на газ

Депутаты Европарламента направили письмо в Еврокомиссию с требованием расследовать действия компании «Газпром» с точки зрения антимонопольных норм.

В ЕК подтвердили, что письмо получено, но они считают, что цена на топливо выросла из-за объективных причин.

- Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе - сообщил источник в ЕП.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила получение документа:

- Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме.

Другая представитель ЕК Вивиан Лунела заявила, что в росте цены на топливо виноваты объективные причины и совпадение ряда факторов. Одной из причин роста цены стал штиль в Северном море, не позволивший вырабатывать энергию из альтернативных источников (ветряков). Потери от недополучения энергии компенсировались газом.

Также на цену повлияло невозможность повышения производства в Норвегии Нидерландах и Великобритании и уход сжиженного газа в Азию, где наблюдается рост экономических процессов, вызвавший дополительный спрос на газ, сообщает ТАСС.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Жена Шумахера сделала важное заявление и расплакалась
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Скорбная весть: не стало Владимира Сиротинского
монополияцена на газрост ценника«Газпром»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смогут что-то сделать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

30 фото, которые сложно оставить без внимания
Самые неожиданные факты о Южной Корее, 27 фото
Необычайные татуировки с миксом знаменитых картин и персонажей
30 фото мировых достопримечательностей с неожиданного ракурса

Последние новости

Европа требует расследовать взвинчивание цен «Газпромом»: Виноват штиль на море
2:22:50 9/18/2021
Европа требует расследовать взвинчивание цен «Газпромом»: Виноват штиль на море
Без вести пропала 15-летняя Лиза с пирсингом в Новосибирской области
2:08:13 9/18/2021
Без вести пропала 15-летняя Лиза с пирсингом в Новосибирской области
Чудеса молитв князю Глебу: запреты дня и можно ли работать 18 сентября?
2:00:34 9/18/2021
Чудеса молитв князю Глебу: запреты дня и можно ли работать 18 сентября?
Новые подробности задержания взорвавшего отдел МВД и убившего семью под Воронежем показала на видео ФСБ
1:49:45 9/18/2021
Новые подробности задержания взорвавшего отдел МВД и убившего семью под Воронежем показала на видео ФСБ
Что нельзя делать на Пророка Захария и праведную Елисавету 18 сентября 2021 года?
1:30:59 9/18/2021
Что нельзя делать на Пророка Захария и праведную Елисавету 18 сентября 2021 года?
БердскМертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяц
1:17:46 9/18/2021
Мертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяц
18 сентября - День предсказаний: почему сегодня нужно подмести березовым веником дом, сходить в баню и гадать на любовь – в помощь Захарий и Елизавета
1:00:39 9/18/2021
18 сентября - День предсказаний: почему сегодня нужно подмести березовым веником дом, сходить в баню и гадать на любовь – в помощь Захарий и Елизавета
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 сентября 2021 в России и мире
12:20:23 9/18/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 сентября 2021 в России и мире
День памяти пророка Захария и праведной Елисаветы: сильные молитвы на 18 сентября
12:15:08 9/18/2021
День памяти пророка Захария и праведной Елисаветы: сильные молитвы на 18 сентября
БердскПогода в Бердске 18 сентября 2021 года: кто сегодня может прийти из леса по приметам?
11:30:00 9/17/2021
Погода в Бердске 18 сентября 2021 года: кто сегодня может прийти из леса по приметам?