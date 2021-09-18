Население Бердска старее новосибирцев и всех сибиряков: Средний возраст жителей увеличивается с каждым годом

Средний возраст статистического жителя Новосибирска в 2020 году составил 39,6 года, в других поселениях городского типа региона показатель чуть выше — 39,7 года, для сельских жителей Новосибирской области средний возраст оказался на уровне 40,5 года. Данные представлены Новосибирскстатом. По его сведениям, в прошлом году средний возраст россиянина составлял 40,4 года.
— В Новосибирской области фиксируют ежегодный рост среднего возраста населения. Высокий показатель и его стабильный рост свидетельствует о процессе старения населения, — сделали вывод в Новосибирскстате.
По данным статистического ведомства, в Сибирском федеральном округе (39,3 года) старше среднего жителя Новосибирской области стало население Алтайского края (40,9), Кемеровской (40,2) и Омской (40,0) областей. Самые «молодые» в СФО — жители республики Тыва (30 лет) — там фиксируют высокую рождаемость.
Население крупных городов СФО находится на следующих показателях среднего возраста - в городе Рубцовск -41,9 года, в Бийске — 40,6, в Прокопьевске - 41,6, Новокузнецке - 39,9 и Кемерове — 39,7. Братск дает показатель 40,0 лет, Ангарск - 39,9, Омск — 40,2, Бердск — 40,6 года — все перечисленные ранее города «старше» Новосибирска.